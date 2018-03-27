«Настоящий цветник!»: супруга Валерия Сюткина выглядит ровесницей их дочки

В это трудно поверить, но на днях известный и многими любимый певец Валерий Сюткин отметил свой юбилей — 60 лет. Такое грандиозное событие заслуженный артист России отпраздновал сначала с родными и близкими друзьями в театре Современник, а спустя два дня — вместе со зрителями в Крокус Сити Холле.

На концерте Валерий Сюткин спел свои самые известные песни, а количество букетов и оранжевых галстуков в зале превышало все мыслимые пределы. Поздравить именинника пришли многие известные артисты, а также его самые родные люди: 21-летняя дочка Виола, которая пришла со своим молодым человек, жена Виолетта, а также мама юбиляра и его теща.

Любопытно, что на фотографии с праздника, на котором Валерий запечатлен сразу с супругой и дочкой, интернет-пользователи не сразу смогли определить кто где. Ведь 42-летняя Виолетта своим внешним видом может дать фору многим молодым девушкам. Подписчики в Инстаграме осыпали двух Виол комплиментами и пожелали счастья своему любимому певцу: «Супруга выглядит ровесницей своей дочки! Просто чудо какое-то!» «Какие красивые девочки! Пусть счастье царит в вашем доме!» «А кто тут жена, а кто дочь?» «Прелестная жена, восхитительная дочь! Валерий, вы живете в настоящем цветнике!» «Юбиляр и обе девочки чудесны! Любим вас! Всего самого доброго вашей семье!».

Напомним, Валерий Сюткин женат на Виолетте уже 25 лет. Их дочь Виола учится на последнем курсе театрального факультета Сорбонны и мечтает стать известным режиссером. Кстати, у нее уже есть возлюбленный — иностранец по имени Тор. Это уже третий брак Сюткина. От первого у него есть дочь Елена, а от второго — сын Максим. Валерий активно участвуют и в их жизни. Елена сделала своего отца дедом, подарив внучку Василису, а Максим мечтает сделать карьеру в туристическом бизнесе.

А недавно Валерий Сюткин захотел почувствовать себя царем и надел шапку Мономаха. И все его многочисленные поклонники решили, что из него получился весьма правдоподобный монарх.