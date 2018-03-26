Ещё
Жена Валерия Сюткина выглядит моложе его дочери
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жена Валерия Сюткина выглядит моложе его дочери 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@violavivaЖена Валерия Сюткина выглядит моложе его дочериНа днях Валерий Сюткин (60) отметил свой юбилей и собрал на праздник самых близких. Рядом с именинником весь вечер были две девушки, его жена Виолетта (42) и дочь Виола (21). Однако на фотографиях, опубликованных после торжественного вечера, фанаты не сразу смогли разобрать, кто из девушек приходится певцу супругой, а кто — ребенком. Девушки выглядели одинаково эффектно, и по их внешнему виду нельзя было сказать, что разница в возрасте между ними составляет более 20 лет. Найдено средство, замедляющее старение
Публикация от Сюткин Валерий (@syutkin_valeriy) 25 Мар 2018 в 10:27 PDT  Фанаты артиста поспешили осыпать комплиментами его жену и упомянули о «богатстве» певца: «Виола молодеет с каждым годом! Как!?», «Виола и Виола, две сестрички-близняшки!», «На некоторых фото Виола Старшая выглядит даже моложе Виолы Младшей! Как это возможно?», «Валерий, какие у вас красивые девушки! Настоящее богатство!».
Публикация от Viola Syutkina (@violaviva) 23 Мар 2018 в 5:15 PDT  Публикация от Viola Syutkina (@violaviva) 19 Мар 2018 в 7:03 PDT  Читай также о том, как поклонники перестали узнавать Валерия Сюткина.
Лиза: последние новости
Екатерина Климова: «Женщина никогда не должна на себе экономить!» 18-летнюю дочь Дмитрия Маликова путают с 30-летней женщиной Анна Седокова пытается похудеть с помощью танцев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел142
Самые опасные способы сбросить вес
Волочкова показала, как моется в бане249
6 важных «нельзя» для мам мальчиков2
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки3
Видео
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
01:38
Фруктовые соки признаны смертельно опасными
Еда
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение