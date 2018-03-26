Жена Валерия Сюткина выглядит моложе его дочери

@violavivaЖена Валерия Сюткина выглядит моложе его дочериНа днях Валерий Сюткин (60) отметил свой юбилей и собрал на праздник самых близких. Рядом с именинником весь вечер были две девушки, его жена Виолетта (42) и дочь Виола (21). Однако на фотографиях, опубликованных после торжественного вечера, фанаты не сразу смогли разобрать, кто из девушек приходится певцу супругой, а кто — ребенком. Девушки выглядели одинаково эффектно, и по их внешнему виду нельзя было сказать, что разница в возрасте между ними составляет более 20 лет. Найдено средство, замедляющее старение

Публикация от Сюткин Валерий (@syutkin_valeriy) 25 Мар 2018 в 10:27 PDT Фанаты артиста поспешили осыпать комплиментами его жену и упомянули о «богатстве» певца: «Виола молодеет с каждым годом! Как!?», «Виола и Виола, две сестрички-близняшки!», «На некоторых фото Виола Старшая выглядит даже моложе Виолы Младшей! Как это возможно?», «Валерий, какие у вас красивые девушки! Настоящее богатство!».

Публикация от Viola Syutkina (@violaviva) 23 Мар 2018 в 5:15 PDT Публикация от Viola Syutkina (@violaviva) 19 Мар 2018 в 7:03 PDT Читай также о том, как поклонники перестали узнавать Валерия Сюткина.