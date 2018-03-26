А что если бы на земле жили 100 человек: мировой портрет

Численность населения нашей планеты уже достигло отметки в 7,5 миллиардов человек. Люди отличаются национальностью, цветом кожи, религией, мировоззрением, образованием и много чем другим. А что если бы на Земле жили всего 100 человек? Сколько из них проживали бы в Азии, а сколько в Европе? На каких языках говорила бы эта сотня? Сколько было бы образованных людей и неучей, сколько бедных и богатых, и какой был бы их средний возраст?

Создатели сайта 100people.org провели очень любопытное исследование на эту тему. Итак, давайте представим, как выглядела бы современная цивилизация, если бы население Земли составляло всего 100 человек?

Пол 50 мужчин 50 женщин Возраст 25 человек: от 0 до 16 лет 66 человек: от 15 до 64 лет 9 человек: от 65 лет и старше География 60 человек из Азии 16 человек из Африки 10 человек Европы 9 человек из Южной Америки и Карибского бассейна 5 человек из Северной Америки Религия 31 человек: христиане 23 человека: мусульмане 16 человек: не религиозны 15 человек: индуисты 7 человек: буддисты 8 человек: другие религии Язык 12 человек говорят на китайском 6 человек говорят на испанском 5 человек говорят на английском 4 человека говорят на хинди 3 человека говорят на арабском 3 человека говорят на бенгальском 3 человека говорят на португальском 2 человека говорят на русском 2 человека говорят на японском 60 человек говорят на других языках Общая грамотность 86 человек умеют читать и писать 14 человек не умеют читать и писать Грамотность мужчин и женщин 90% мужчин умеют читать и писать 10% мужчин не умеют 82% женщин умеют читать и писать 18% женщин не умеют Образование 78% мужчин имеют начальное школьное образование 76% женщин имеют начальное школьное образование 66% мужчин имеют среднее образование 63% женщин имеют среднее образование 7 человек имеют высшее образование Крыша над головой 78 человек имеют укрытие от дождей и ветра 22 не имеют крыши над головой Место жительства — город/село 54 человека живут в городе 46 человек живут в сельской местности Питьевая вода 91 человек имеет доступ к питьевой воде 9 человек не имеют доступа к питьевой воде Еда 11 человек из 100 недоедают Инфекционные заболевания 1 человек болеет ВИЧ/СПИД 1 человек болен туберкулёзом Бедность 11 человек имеют менее 1,90 доллара США в день Электричество у 82 человек есть электричество у 18 человек нет электричества Технологии 65 человек используют телефон 47 человек являются активными пользователями интернета 95 человек живут в зоне покрытия мобильной связи Санитария 64 человека живут в хороших санитарных условиях у 14 человек нет туалета 18 человек живут в очень плохих санитарных условиях

Ранее «Ридус» писал про другой увлекательный проект, в котором можно узнать, где вы окажетесь, если прорыть туннель прямиком сквозь Землю. Попробуйте сами!

Недавно мы рассказывали про карты, которые показывают реальные размеры всех стран.

Посмотреть, какой, по мнению Янко Цветкова, предстаёт Европа в глазах жителей соседних стран, можно в материале «Ридуса» «Коммуняки и порнозвёзды: как выглядят самые стереотипные карты Европы».

Также мы рассказывали о создании карты Европы, которая бесит вообще всех. Самую раздражающую карту всех времён и народов создали на портале reddit.com, бурно обсуждали по всему интернету и даже жаловались на расизм автора.

Ещё в Сети составляли карту с самыми ленивыми людьми мира, а также карту размеров женской груди. Любопытно посмотреть.