Как починить бойлер

В каждой квартире и доме, где имеет место отключение горячей воды летом, необходимо иметь водонагреватель или в простонародье — бойлер. Именно этот прибор спасает нас в периоды отсутствия горячей воды в городе, и становится необходимым на даче. В каждом доме необходимо создать комфортные условия, а о каком комфорте может идти речь, если приходится мыть посуду в ледяной воде? В связи с этим, если у вас еще нет бойлера, то обязательно задумайтесь о необходимости приобретения этого прибора. Если вы все таки являетесь счастливым обладателем этой палочки-выручалочки, то помните, что за ним необходимо ухаживать и чистить. Из-за отсутствия профилактических работ бойлер может стать неисправным или сломаться. Мы расскажем в нашей статье, как починить бойлер самостоятельно.

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Если у вас сломался водонагреватель, то не спешите вызывать мастера. Причем не имеет особого значения, установлен ли у вас сложный агрегат с электронным управлением или же вы предпочли ограничиться элементарным механизмом. Устройство почти всех водонагревателей является типовым, поэтому при наличии специального инструмента вы сможете без труда справиться с возникшей проблемой.

Для начала нужно узнать в чем проблема. Что касается водонагревателей, то их неисправности обычно бывают двух типов:

— поломка нагревательного элемента;

— повреждение бака, и, следовательно, нарушение его герметичности.

Чтобы понять, что из строя вышел нагревательный элемент? Нет ничего проще: ваш бойлер просто перестанет работать. При этом термостат дает команду «включить обогрев», но жидкость не нагревается. Световой индикатор тоже не загорается (хотя следует отметить, что в некоторых случаях может просто перегореть лампочка). Ваши действия в данном случае должны быть следующими: найдите инструкцию (описание) к бойлеру и, ознакомившись с ней, приобретите новый ТЭН, а также необходимый ремонтный комплект.

В случае, если потек бак вашего водонагревателя, то, скорее всего, возникли трудности с уплотнительной манжетой. Ее используют для того чтобы закрыть горловину бойлера. Самая большая неприятность заключается в том, что такая протечка начинается незаметно, постепенно, из-за чего внутри механизма образуется целый слой накипи и извёстки. Хорошо, если вы обнаружили течь на раннем этапе, и стенки бака еще не успели серьезно пострадать. В этом случае спасти положение можно обыкновенной чисткой — хоть и тщательной и аккуратной. После этого вам нужно будет перепаковать горловину бойлера, заменив при этом магниевый анод.

Такк же может сломаться термостат. Определить это можно по тому, что бойлер либо не включается совсем, либо при достижении максимальной температуры попросту не выключается. В этом случае к ремонтным работам следует приступить незамедлительно.

После определения причины поломки — его нужно разобрать. Сначала его отключают от электросети, затем полностью сливают воду (делается это через патрубок, который подает холодную воду), затем снимают со стены.

Если у вас бойлер классического типа (вертикальный), то доступ к рабочим узлам у него располагается в нижней части. Нужно будет открепить крышку, которая закрывает к ним доступ. Убрав защитный кожух, вы обнаружите электрическую разводку: красный, синий и желто-зеленый провод. Ваши следующие действия таковы: синий и красный провод (они окольцованы клеммами) нужно будет скинуть с контактов нагревательного элемента. Желто-зеленый же следует отсоединить путем скручивания гайки заземления на корпус. После этого спокойно можно отключить и другие провода — регулятора температуры и термостата. Последним снимают тепловой проводник (в некоторых случаях он представляет собой обычный тонкий медный провод). Далее удаляют гайки, которые фиксируют технический фланец, и, собственно, снимают сам фланец с горловины. Теперь можно приступать к чистке большинства функциональных элементов. Нужно будет несколько раз залить внутрь и слить жидкость через горловину бойлера, чтобы избавиться от крупных частиц грязи и налета. Проведите после этого визуальный осмотр бака: на нем не должно оказаться коррозии, глубоко въевшейся в структуру материала. Не обделяйте вниманием и сварные швы — они тоже должны быть в хорошем состоянии. С горловины бойлера тоже нужно удалить следы ржавчины и отложений.

Не чистите бак механическим путем: так его можно повредить еще сильнее. Воспользуйтесь специальными химическими составами, которые продаются в магазинах. При желании можно пользоваться щеткой с мягким ворсом из пластика.

Если из строя вышла электрическая схема, то нужно снять защитную крышку. Чтобы понять, какой именно элемент вышел из строя, воспользуйтесь мультиметром. Если при подаче напряжения на ТЭН (не более 3-4 секунд) не происходит его нагревания, значит, он сгорел. Если же при включенном термостате отсутствует напряжение, становится понятно, что проблемы заключаются в электрической схеме. Двигаясь плавно от ТЭНа к проводу питания, отыщите место поломки. Когда вы измеряете сопротивление ТЭНа, то показатели должны находиться в диапазоне от 15 до 60 Ом (это зависит от мощности прибора). Если всё в пределах нормы, значит, неисправность касается управляющего термостата.

Когда ы нашли неисправную деталь, следует приобрести в магазине новую и установить ее вместо старой. После этого водонагреватель собирается, возвращается на свое законное место, проверяется его работоспособность.