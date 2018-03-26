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Мальчик в маске обворовал в Саратове магазин
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Мальчик в маске обворовал в Саратове магазин 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Инцидент был зафиксирован камерой наружнего наблюдения.
В социальных сетях появилась видеозапись, сделанная в одном из магазинов в Заводском районе Саратова. На ней видно, как в дверях торговой точки появляется с черной маской на лице, сделанной из шапки с помощью прорезей для глаз, мальчик лет 10-12.
Ребенок озирается по сторонам, а затем, убедившись в том, что его никто не видит, быстро вбегает в зал и хватает с витрины коробку с чем-то из продуктов. Судя по всему, это сладости.
«Дети воруют в магазине по-взрослому, с чулком на голове. 26.03.18. Саратов Заводской район, Миллеровская. Кто узнал воришек пишите нам в комментариях. Заранее спасибо!» — написали в соцсетях выложившие видео.
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