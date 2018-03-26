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Не узнать! Похорошевшая и похудевшая Кристина Агилера без косметики снялась для обложки журнала
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Не узнать! Похорошевшая и похудевшая Кристина Агилера без косметики снялась для обложки журнала 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Кристина Агилера приятно удивила поклонников. В последнее время в ее адрес было много критики. Пользователи Сети обвиняли певицу в полноте, увлечении пластикой и другом. Видимо, устав от негатива, Кристина решила «оголиться» перед публикой и приняла участие в фотосессии для издания Paper, изюминкой которой стала натуральность звезды. На обложке Агилера запечатлена с минимум косметики. Ее лицо свежее, без накачанных губ и явных признаков вмешательств хирургов. Разумеется, без ретуши не обошлось, но ее количество также минимально. Да и внутри журнала поклонников Кристины ждут честные фотографии с ее естественной красотой. Ты только взгляни на певицу.
Ключевым словом к фотосессии звезды стало слово «трансформация». И она действительно налицо! Кристина не только посвежела и похорошела, но и похудела. На одном из кадров запечатлена фигура мама двоих детей. Похоже, давнее совперничество с Бритни Спирс снова можно считать актуальным, согласна?
Смотри больше фото обновленной Кристины Агилеры в нашей галерее.
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Фото:Paper Magazine
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