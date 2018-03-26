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Эшли Грэм поставила хейтеров на место
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Эшли Грэм поставила хейтеров на место 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Если кто-то и знает все на свете о бодипозитиве, так это Эшли Грэм. Но это не означает, что модель plus-size ленится и пропускает тренировки. Каждую неделю Эшли усердно занимается с тренером в нью-йоркском фитнес-клубе Dogpound и выполняет все: от кардионагрузок до калланетики, чтобы оставаться сильной и подтянутой. Да, Эшли не перестает подчеркивать, что тренируется не для того, чтобы сбросить вес. «Я занимаюсь, чтобы быть здоровой, чувствовать себя хорошо, легко переносить джетлаг и доказать всем, что большие девочки могут двигаться так же, как и все остальные», — объясняет она.
И в эти выходные Эшли в очередной раз смогла поставить всех хейтеров на место, разместив видео со своей тренировки. В ролике мы можем видеть, как модель делает упражнения на бицепс и плечи. Но как! Мало того что в руках у нее солидный вес, так еще и на плечах сидит… подруга с гантелями. «Лучшая ролевая модель для подражания», — пишут Эшли в комментариях подписчики. И с ними невозможно не согласиться. Эшли, безусловно, сильна не только духом, но и телом!
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