Хайди Клум и Том Каулитц подтвердили свой роман поцелуями на публике 

Некоторое время назад в западных таблоидах появились слухи о романе Хайди Клум и участника группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Поводом для слухов послужило появление музыканта на мероприятии, гостьей которого стала Хайди и после которого уехала с Каулитцем в неизвестном направлении. Оказалось, это были не просто слухи — парочку поймали за поцелуями на публике. Многие не поверили в роман модели и музыканта, ведь между ними 16 лет разницы. Но, похоже, страстную и любвеобильную Клум это не останавливает. Клум и Каулитц, которые оба являются выходцами из Германии, познакомились во время съемок программы «Топ-модель по-немецки», ведущей которой является модель. Какую роль в шоу сыграл Том, пока неизвестно, ведь новый сезон еще только готовится к выходу.
попкорнnews