Приятные мелочи: ненужные траты или необходимость для уюта

Иногда просто невозможно пройти мимо магазина, с витрины которого смотрит ваза мечты. До того запала в душу ее идеальная форма и цвет, гармонирующий с кухонным гарнитуром. Купить или не обращать внимания? Анна Лебедева рассуждает о пользе милых вещей в доме.

Порой смотрю на свою комнату, заставленную вазами, шкатулками, подсвечниками, и думаю — хватит… Здесь просто нет места для новых вещей. С этой мыслью я живу до первой распродажи в любимом магазине «Все для дома». Потом у розовой вазы появляется соседка нежно-зеленого цвета, а в кухонном шкафу еле помещается еще одна чашка, нагло вытесняющая старую.

Если собрать в одной комнате все подсвечники, купленные за последние пару лет, то можно устроить неплохую вечеринку в стиле relax. Представляю, как будет уютно и красиво.

Обновление вещей в доме — моя маленькая страсть. Приносит ли это пользу? По мне — однозначно, да. Среди моих знакомых есть люди, абсолютно равнодушные к декору. В их квартире с годами ничего не меняется. Полки не зарастают новыми статуэтками, фоторамками, вазами, подсвечниками и прочими мелочами. Всегда один и тот же плед, шторы, скатерть, посуда. Из поездок привозят спиртные напитки, еду, максимум — магниты.

Зачем тратить деньги на всякую ерунду, сказала мне как-то подруга Маша. Лучше покупать драгоценности или копить на отпуск. Для меня ее вопрос был равен тому, зачем пить кофе по утрам.

Потому что нравится.

У каждого свой фетиш. Кто-то складывает в шкатулку украшения, а кто-то собирает чашки. Копить деньги тоже увлекательное занятие. Помню в детстве была такая игра — «секрет». Мы делали ямку в земле, и складывали туда камешки, бусинки, цветы, а сверху накрывали стеклом от бутылки. Потом, с чувством полной удовлетворенности, что это твоя личная сокровищница, заметали следы песком. Так вот, я представляю, как Маша открывает свой настоящий, взрослый тайник, о котором знает только она, как с каждым месяцем приближается ее мечта. Видимо, ей просто не до новых салатников, ваз, и прочих мелочей. Она играет по-крупному.

Некоторые не покупают новые вещи в дом, потому что привыкли к старым. У моей тетки, например, самая настоящая старая квартира, которую сегодня можно увидеть в музее. Трюмо, бабушкин торшер, чашки ленинградского фарфорового завода. На стене — рамы с черно-белыми фотографиями ее родственников. Книги в облупленных полках, хельга. На полу — сундук с вещами, на стенах — первый слой обоев, выцветший за полвека жизни в этом доме, пыльные игрушки на софе, в которые играла в детстве ее мать. Когда она мне дарит очередной кувшинчик со своей полки, я ставлю его на самое видное место. Букет сухой лаванды в нем поднимает настроение не только мне, но и друзьям в instagram.

А я, в свою очередь, иногда разбавляю теткину старину современными чашками, полотенцами и прочими мелочами, которые радуют глаз.

Она долго восхищается, а потом убирает их в хельгу — до лучших времен… Ее можно понять, ведь обаяние старых вещей ни с чем несравнимо. Сегодня вообще модно покупать винтаж, и если однажды моя тетка решит переклеить обои, ей достаточно будут продать на аукционе пару вазочек.

Еще одна подруга детства, Света — моя полная противоположность. Она ни за что не пойдет в магазин покупать новую чашку, пока не будет такой необходимости. У нее все строго. Один чайный сервиз, два комплекта постельного белья, три тарелки для супа и столько же для картошки. Если кто-то случайно разобьет единственную вазу для цветов, будет настоящий скандал. Впрочем, не так давно, моя дочь пролила чернила на любимый Светкин ковер. Она, конечно, сдержала свои эмоции, но за новым ковром мне пришлось бежать тут же. Заодно я купила ей пару новых чашек, вазу и плед. Скорее для себя, потому что в гости к ней хожу часто, и однообразная обстановка уже надоела.

"Транжира! — выдала подруга, принимая подарки. — У меня все это есть, зачем деньги тратила? Забирай себе. Давай я заплачу… У тебя чек остался? Сдай назад!"

В какой-то момент мне показалось, что у Светы поднялось давление, и я пожалела, что шокировала ее новыми вещами.

Неужели и правда я трачу деньги на всякую ерунду, мелькнуло вдруг в голове. И тут же скрылось в тумане. Балуйте, балуйте себя приятными мелочами, покупайте старые и украшайте ими дом, чтобы было уютно, тепло и красиво. Хотя бы раз в год просто так, без повода.

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