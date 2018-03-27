В России до конца года введут маркировку полезных продуктов

Добровольная маркировка полезных продуктов питания появится в России до конца 2018 года. Концепцию, предложенную Минздравом , одобрило правительство, сообщает газета «Известия»

Согласно концепции, на продукции может появиться эмблема «Здоровое питание» — это один из рабочих вариантов маркировки. Вместе с тем, обозначения для «вредных» продуктов не предусмотрено.

В Минздраве считают, что популяризация разумного питания и новые эмблемы на товарах поспособствуют снижению уровня ожирения в России. Однако в Минсельхозе опасаются, что подобные меры могут ввести потребителей в заблуждение.

Продукты поделили на три группы в зависимости от содержания в них жиров, сахара и поваренной соли. В первой группе находятся свежие и замороженные фрукты, овощи и бобовые, свежие и замороженные мясо, птица, рыба и другое. Они автоматически могут претендовать на эмблему Минздрава.

Вторая группа — черный список, в котором перечислены товары, которые однозначно не попадают под определение полезных. В частности, это шоколад, кондитерские изделия, энергетические батончики и десерты.

В третьей группе указаны продукты, которые могут попасть под категорию как «здоровых», так и «вредных». Это, например, сушеные фрукты и орехи. В этом списке также находятся соки, хлеб, сухие завтраки, переработанное мясо, птица, рыба, а также молочная продукция, творог и сыр.

По данным Минздрава, в 2015 году ожирением страдали 1,31 миллиона россиян, когда как в 2016-м — уже 1,39 миллиона.