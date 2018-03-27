ЗОЖ-маркировка полезных продуктов появится в России до конца года

О том, что предложенную ведомством концепцию размещения отличительных знаков (маркировки) уже одобрили в правительстве, пишет газета «Известия»

Минздраве подчеркнули, что те, кто поставляет полезные продукты питания, уже до конца 2018 года смогут разместить особые отметки на товарах — ЗОЖ-эмблему. Пока что решается, как будет выглядеть общая маркировка для всех полезных продуктов питания. Одним из рабочих вариантов маркировки является эмблема «Здоровое питание».

Как считают в ведомстве, такое нововведение способно послужить снижению в стране уровня ожирения.

В пресс-службе рассказали, как пишет издание, что новая ЗОЖ-маркировка никак не коснется других продуктов, нововведение вовсе не значит автоматическое попадение остальных продуктов питания в категорию «вредных». Никаких красных запрещающих значков на выставляемую продукцию не ожидается.

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