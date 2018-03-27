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ЗОЖ-маркировка полезных продуктов появится в России до конца года
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ЗОЖ-маркировка полезных продуктов появится в России до конца года 

РИА «ФедералПресс» 55 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
О том, что предложенную ведомством концепцию размещения отличительных знаков (маркировки) уже одобрили в правительстве, пишет газета «Известия».
В Минздраве подчеркнули, что те, кто поставляет полезные продукты питания, уже до конца 2018 года смогут разместить особые отметки на товарах — ЗОЖ-эмблему. Пока что решается, как будет выглядеть общая маркировка для всех полезных продуктов питания. Одним из рабочих вариантов маркировки является эмблема «Здоровое питание».
Как считают в ведомстве, такое нововведение способно послужить снижению в стране уровня ожирения.
В пресс-службе рассказали, как пишет издание, что новая ЗОЖ-маркировка никак не коснется других продуктов, нововведение вовсе не значит автоматическое попадение остальных продуктов питания в категорию «вредных». Никаких красных запрещающих значков на выставляемую продукцию не ожидается.
Как писал ранее «ФедералПресс», в школьных столовых Тюмени провели мастер-классы от лучших рестораторов.
Фото: pixabay.com
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