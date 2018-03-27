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«Такая старая стала»: в сети удивились новым снимкам Юлии Волковой
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«Такая старая стала»: в сети удивились новым снимкам Юлии Волковой 

Eva.ru 3 часа назад
Фото: Eva.ru
Бывшая участница популярной группы t. A. T. u певица и актриса Юлия Волкова на днях поделилась в своем микроблоге новым снимком, на котором позирует в откровенном сценическом костюме перед выходом к публике. Однако подписчиков знаменитости заинтересовал не наряд, а ее внешность, которая, по мнению некоторых интернет-пользователей, сильно изменилась за последнее время.
Известная солистка существовавшей в начале двухтысячных молодежной группы t. A. T. u Юлия Волкова сильно расстроила многих своих поклонников, опубликовав в своем Инстаграм-аккаунте новое фото. На упомянутом снимке 33-летняя артистка позирует в коротком черном комбинезоне с глубокой линией декольте и множеством пайеток.
Впрочем, многочисленные поклонники певицы обратили внимание не столько на откровенный сценический костюм своего кумира, сколько на то, что за последнее время красавица Юлия сильно изменилась. Конечно, речь идет отнюдь не об изменениях характера бывшей «татушки», а о ее внешности. Некоторое интернет-пользователи открытым текстом заявили, что по сути еще молодая девушка выглядит значительно старше своего истинного возраста.
«Такая старая стала… как время летит» «От прежней Юли мало что осталось. Из-за пластики сильно постаревшей выглядит» «Старушка уже…» «Юля уже не та… Прям тетка настоящая стала» К слову, склонная к различным экспериментам с собственной внешностью, Юлия на днях решилась на очередные небольшие перемены в своем образе, которые с удовольствием продемонстрировала поклонникам посредством социальных сетей.
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