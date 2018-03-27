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«Выжили»: Юлия Коган показала противоречивый снимок со съемок
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«Выжили»: Юлия Коган показала противоречивый снимок со съемок 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Бывшая солистка группы «Ленинград» Юлия Коган готовится представить свой новый проект. На днях она опубликовала несколько снимков со съемок, которые заставили ее поклонников заволноваться. Певица продемонстрировала драматичный образ с покрытым кровью лицом.
Вот уже четыре года Юлия занимается сольной карьерой и выступает в качестве телеведущей. А после последних обновлений певицы в Инстаграме стало известно, что в скором времени поклонники смогут увидеть Коган и в качестве актрисы. Звезда приняла участие в съемках фантастического триллера, чем поспешила поделиться с подписчиками. Юлия опубликовала в своем микроблоге несколько фотографий, сделанных на съемках нового проекта. Напарницей певицы стала маленькая актриса, которая, вероятней всего, по сюжету будет являться дочерью Юлии. Сцены снимались в заброшенной здании, а на одном из снимков Коган предстала с залитым кровью лицом, что вызвало множество вопросов у ее подписчиков. Сама певица кратко подписала фотографию как «выжили».
Хотя очевидно, что кровь на фотографии это всего лишь грим, многие поклонники нашли ее пугающей и выразили облегчение, что на самом деле с Юлией все в порядке. Коган, с присущим ей юмором, сообщила в комментариях, что кровь осталась на ней после убийства комара. Это, в свою очередь, вызвало шутливые вопросы о размерах насекомого. Подписчики с нетерпением ждут возможности увидеть Юлию в непривычном амплуа и не сомневаются, что певице, несмотря на легкий нрав, отлично подойдет драматическая роль.
«На подоконнике пистолет что ли? Куда ж это Вас так занесло.» «А что случилось с Вами?» «Господи, Юлечка, не пугайте так фанатов!» «Интервью с вампиром!» «Какие интересные декорации, да и Вы отлично вписались. Не терпится увидеть итог!»
Впрочем, Юлии Коган не привыкать к съемкам в необычным местах. Прошлой осенью певица представила видеоклип на романтическую песню «Лебеди», который был снят в холодных Хибинских горах.
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