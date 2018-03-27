«Выжили»: Юлия Коган показала противоречивый снимок со съемок

Бывшая солистка группы «Ленинград» Юлия Коган готовится представить свой новый проект. На днях она опубликовала несколько снимков со съемок, которые заставили ее поклонников заволноваться. Певица продемонстрировала драматичный образ с покрытым кровью лицом.

Вот уже четыре года Юлия занимается сольной карьерой и выступает в качестве телеведущей. А после последних обновлений певицы в Инстаграме стало известно, что в скором времени поклонники смогут увидеть Коган и в качестве актрисы. Звезда приняла участие в съемках фантастического триллера, чем поспешила поделиться с подписчиками. Юлия опубликовала в своем микроблоге несколько фотографий, сделанных на съемках нового проекта. Напарницей певицы стала маленькая актриса, которая, вероятней всего, по сюжету будет являться дочерью Юлии. Сцены снимались в заброшенной здании, а на одном из снимков Коган предстала с залитым кровью лицом, что вызвало множество вопросов у ее подписчиков. Сама певица кратко подписала фотографию как «выжили».

Хотя очевидно, что кровь на фотографии это всего лишь грим, многие поклонники нашли ее пугающей и выразили облегчение, что на самом деле с Юлией все в порядке. Коган, с присущим ей юмором, сообщила в комментариях, что кровь осталась на ней после убийства комара. Это, в свою очередь, вызвало шутливые вопросы о размерах насекомого. Подписчики с нетерпением ждут возможности увидеть Юлию в непривычном амплуа и не сомневаются, что певице, несмотря на легкий нрав, отлично подойдет драматическая роль.

«На подоконнике пистолет что ли? Куда ж это Вас так занесло.» «А что случилось с Вами?» «Господи, Юлечка, не пугайте так фанатов!» «Интервью с вампиром!» «Какие интересные декорации, да и Вы отлично вписались. Не терпится увидеть итог!»

Впрочем, Юлии Коган не привыкать к съемкам в необычным местах. Прошлой осенью певица представила видеоклип на романтическую песню «Лебеди», который был снят в холодных Хибинских горах.