Профнастил: сферы применения, плюсы и минусы материала

В современной строительной сфере используют самые разные материалы, профнастил — один из самых популярных. Он применяется и в новом строительстве, и при реконструкции старых построек; популярен у частных застройщиков при сооружении небольшого загородного дома и у специализированных компаний при возведении крупных промышленных и коммерческих объектов. Скорее всего, это название известно даже тем, кто ни разу не сталкивался ни со стройкой, ни с ремонтом.

Профнастил &amp;amp;amp;amp;amp;mdash; очень востребованный материал

Рассмотрю подробнее, что же собой представляет профнастил, для чего применяется и какие его разновидности существуют.

Профнастил: что это такое?

Профнастил, профлист, гофролист — листовой материал, изготовляемый из стали. Для производства профлистов применяется тонколистовой стальной прокат — оцинкованный или с иным защитным покрытием.

Профнастил. Разнообразные возможности в строительстве

Различные наименования этого строительного материала одинаково выражают его основное отличительное качество: листы профнастила имеют волнистую, профилированную, гофрированную форму. Этот профиль придаёт изделию необходимую жёсткость. Несмотря на небольшую толщину исходного стального листа (от 0,4 мм), готовый профлист имеет достаточную прочность для применения его в самых разных областях строительства. В нашей стране производство профилированных листов регламентируется ГОСТ 24045-94, хотя на рынке существует и продукция, выполненная по различным ТУ (техническим условиям), а также в соответствии с европейским стандартом ISO 9001.

Профиль гофролистов может быть очень сложным. Фото с сайта http://www.ribaproductselector.com/

Сортамент профилированных листов классифицируется по трём параметрам:

по назначению — «Н», «НС», «С»;

по материалу исходной заготовки — стального листа;

по виду защитно-декоративного покрытия.

А теперь более подробно об этой классификации.

Для чего можно использовать профнастил

Сегодня профнастил широко применяется в строительстве. Его используют непосредственно при возведении разных объектов в качестве несъёмной опалубки, например, при устройстве железобетонных перекрытий «по профнастилу» или для выполнения ограждающих конструкций. Он применяется и в отделочных работах: для облицовки фасадных стен, в качестве кровельного материала, для строительства заборов и ограждений и даже в качестве декоративного интерьерного материала.

Забор из профнастила

Хотя изначально профилированный лист всё таки задумывался, в первую очередь, как конструктивный элемент. Именно отсюда его расхожее название «профнастил» — профилированный настил. Поэтому выражение «забор из профнастила» по-русски звучит как-то не совсем логично.

Что обозначает маркировка

Буквы в маркировке «Н», «НС» и «С» обозначают:

Н — для настилов. То есть для горизонтальных конструкций: перекрытий, кровли.

С — для вертикальных, то есть менее нагруженных конструкций.

НС — обозначает универсальное применение, подходит и для того, и для другого.

При покупке имеет смысл ориентироваться в первую очередь на этот параметр. Профлисты различаются по форме профиля и его высоте. Как правило, изделия, имеющие более высокую «волну» и сложный рисунок профиля, относятся к маркам «Н» и «НС». Чем выше и сложнее по форме ребро жёсткости, образованное «волнами» профиля, тем большую нагрузку, направленную перпендикулярно плоскости листа, профнастил способен выдержать. Высота профиля в маркировке обозначается цифрами, указывающими высоту «волны» в миллиметрах. По стандартам она варьируется от 8 до 114 мм.

Вариант профиля высотой 114 мм. Рисунок из ГОСТ 24045-94 В продаже имеются профлисты с трапециевидной формой профиля и волнистые — с круглым рельефом, напоминающие шифер.

Варианты покрытий

Весь профнастил производится из тонколистового стального проката. Отличия — в толщине листа и способе нанесения защитного покрытия. Толщина листа важна, если на него предполагается повышенная нагрузка. А способы нанесения защитного антикоррозийного покрытия и его химический состав имеют значение при выборе материала для эксплуатации профилированных листов в агрессивных средах. Покрытие, защищающее поверхность металла, наносится с обеих сторон листа.

цинковое покрытие

Цинкование — наиболее распространённый и надёжный вариант защиты стали от коррозии. Оцинкованные листы сохраняют свои свойства от 65 (в промышленных районах) до 120 лет, если объект находится в экологически чистом месте, за городом. Маркировка изделий из оцинкованной стали не содержит дополнительных букв или цифр. В этом случае подразумевается метод горячего цинкования (Г/Ц).

Здание промышленного назначения, отделанное оцинкованным профнастилом

электролитическое цинковое покрытие

Этот способ цинкования даёт цинковое покрытие меньшей прочности: оно в пять раз менее устойчиво, нежели покрытие методом горячего цинкования. В маркировке обозначается «ЭОЦП».

алюмоцинковое покрытие

В маркировку изделий с покрытием из алюмоцинка вводится буквенное обозначение «АЦ». В качестве защитного слоя применяется сплав цинка и алюминия (содержание алюминия в составе — около 5%).

алюминиевое или алюмокремниевое покрытие

Обозначается буквами «А» или «АК». Соответственно, антикоррозийное покрытие делается из алюминия или сплава алюминия и кремния, содержание которого — 1,6%. Профнастил широко используется для строительства зданий промышленного назначения. Защитного антикоррозийного покрытия вполне достаточно для надёжного предохранения от разрушения стен и кровли строений, особенно если это цинковое покрытие, нанесённое методом горячего цинкования. Такой оцинкованный слой имеет способность к самовосстановлению: мелкие повреждения покрытия с течением времени «заращиваются» цинком со скоростью около 2 мм в год. Но сегодня профнастил часто используют для отделки, причём не только складов и ангаров. Поэтому, помимо защищающего металл от коррозии слоя цинка (или алюминия, алюмокремния или алюмоцинка), профлисты покрывают дополнительно краской или полимерами — акрилом, полиэстером, поливинилхлоридом или полиуретаном.

Профнастил может быть разным

Толщина слоя антикоррозийного и полимерного покрытия, а так же его вид влияет на эксплуатационные качества профлиста. В каждой стране толщина стали и толщина защитного покрытия на нём регламентируется в зависимости от климатических условий. Все эти параметры можно узнать из маркировки профнастила. К примеру, вы видите такой буквенно-цифровой код: С21-0,55-750-12 000-6005-PE. Это значит, что перед вами профнастил с цинковым покрытием, нанесённым методом горячего цинкования, стеновой, с высотой «волны» 21 мм, выполненный из стали толщиной 0,55 мм, рабочая ширина панели 750 мм, длина 12 м, имеет дополнительное декоративное покрытие из полиэстера, окрашенного по цветовому стандарту RAL в тёмно-зелёный цвет оттенка «зелёный мох». Учитывая популярность профлиста как строительного материала, а также разнообразие отделки профилированных листов, о возможных способах декоративного оформления расскажу отдельно далее.

Немного о технологии изготовления профилированных листов

Не верьте тем, кто рассказывает, что профнастил — современный строительный и отделочный материал, появившийся в нашей стране в последние двадцать лет. Его изобретение относят ещё к 1820 году и приписывают английскому инженеру Генри Робинзону Палмеру. За все эти годы профилированные листы тонкого металла широко распространились по всему миру: сочетание экономичности производства материала, его надёжности и простоты монтажа не могло оставить равнодушными ни владельцев различных объектов, ни строителей.

Профнастил имеет давнюю историю

Производство профнастила несложное: листовую сталь в рулоне протягивают через вращающиеся вальцы, выдавливающие профиль на листе. Форма роликов вальцов и определяет форму профиля. Процесс изготовления профилированных листов отлично демонстрирует следующее видео.

Ширина профлиста в готовом виде зависит от высоты рельефа: чем он более объёмный, тем меньше рабочая ширина готового изделия в сравнении с заготовкой. Гофрированные листы производятся из рулонной стали, поэтому длина готовых изделий ограничивается техническими возможностями производства. Стандартные длины оговаривает всё тот же ГОСТ 24045-94: для типов «Н» и «НС» они должны быть кратны 250 мм, от 3 до 12 м. Для типа «С» — кратны 300 мм, от 2,4 до 12 м. А если позволяют возможности производства, то длина панелей может быть и большей — по заявке и согласованию с потребителем. По сути, другое не менее популярное изделие из стали — металлочерепица, тоже представляет собой профилированный лист, только помимо продольных профилей добавляются ещё и поперечные. Кстати, и привычный профнастил может иметь дополнительное поперечное профилирование.

Из профнастила можно делать не только плоские объекты. фото с сайта http://www.steelroofsheets.co.uk/

Нанесение поперечных профилей позволяет усложнить формы конструкций и строить не только объекты с плоскими поверхностями, но и имеющие различные криволинейные конфигурации. Это открывает широчайшие возможности для архитекторов и дизайнеров.

Профлисты со слоем утеплителя, перфорированные, с фигурным краем

Популярность и распространённость профнастила понуждает производителей придумывать всё более новые и интересные модификации. Кроме глухих панелей, производятся перфорированные профлисты. Профнастил с отверстиями используется для вентиляции или понижения уровня шума в тех помещениях, где это необходимо. Перфорированные листы на стеновых конструкциях отражают звуковые волны не полностью, а частично пропускают их через отверстия внутрь стены, где звуковые волны гасятся, поглощаясь слоем теплоизолятора, например, минеральной ватой. Таким образом, шум снижается.

Перфорированный профнастил. Фото с сайта http://reshnastil.ru/

Отверстия могут иметь различную форму, расположение и размеры. Перфорацию делают по всей плоскости либо только на отдельных участках. Кроме акустического назначения, такие профилированные панели с перфорацией можно использовать и в декоративных целях. Другой строительный материал на основе металлического профнастила — сэндвич-панели. Они имеют трёхслойную структуру: наружный и внутренний слои — профилированные металлические листы, а между ними помещается слой утеплителя.

Сэндвич-панели. Фото с сайта http://www.know-house.ru/

В качестве утеплителя используют минеральную вату или пенополистирол. Такие утеплённые панели ещё больше упрощают и без того несложный монтаж. Использовать тёплый профнастил можно для облицовки стен или устройства кровель. В этом разделе стоит упомянуть и о профнастиле с фигурным краем. Эта разновидность разработана специально для заборостроительства. Панели такого профлиста имеют фигурную вырубку по верхнему и нижнему краю, имитирующую традиционные «пики» кованого забора или верхний край штакетника.

Забор из профнастила с фигурным краем. Фото с сайта http://zabornyi.ru/

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Декоративные возможности профнастила

Как уже говорилось выше, лицевая сторона профилированных стальных листов может иметь декоративное покрытие.

Окраска

Самый простой способ декорирования — это окраска. Цвета колеруются по системе RAL. Наиболее распространённые, как и для металлочерепицы, это коричневый, зелёный, синий, красный и бордовый: всегда можно подобрать профнастил для ограждения под цвет кровли. Цветовой стандарт RAL содержит более полутора тысяч цветов, поэтому нет необходимости ограничиваться только коричнево-зелёной гаммой.

Фасад здания, отделанный цветными профилированными листами

Сегодня потребители демонстрируют спрос на более разнообразную цветовую палитру, и производители с готовностью идут им на встречу, начиная пополнять свои коллекции металлочерепицей и профнастилом самых неожиданных цветов.

Полимерные покрытия

Основное назначение покрытий из полимеров декоративное, но полимерный слой создаёт и дополнительную преграду для возникновения коррозии.

Полиэстер

Самое распространённое полимерное покрытие — полиэстер. Оно достаточно долговечно, выдерживает температурные колебания в диапазоне от -60 до +90°С и ультрафиолетовое излучение. Но незначительно противостоит механическим повреждениям. Производятся изделия с глянцевой и матовой поверхностью. Единственное «но»: долговечность эксплуатации гарантируется в условиях несильного загрязнения окружающей среды.

Полиуретан

Самое распространённое полиуретановое покрытие для профнастила зарегистрировано под торговой маркой «Pural». Покрытие устойчиво к внешним воздействиям в температурном диапазоне от -60 до +100°С, стойко к кислотам, поэтому подходит для эксплуатации на морском побережье и в море, а также в промышленных зонах с загрязнённой окружающей средой. Поверхность, покрытая полимером, устойчива к механическим повреждениям.

Поливинилхлорид

Для покрытия профлистов используют дисперсии полимеров на основе ПВХ (поливинилхлорида) — пластизоли. В торговле покрытие известно как Пластоизол. Прочность такого покрытия обусловлено свойствами пластизолей: жидкая полимерная дисперсная смесь наносится на разогретую поверхность изделия, оно подвергается дополнительному нагреву и пластизоль превращается в пластикат — стойкое к химическим воздействиям, обладающее высокими физико-механическими свойствами и электрическим сопротивлением покрытие.

Профнастил с покрытием Пластизол. Фото с сайта http://shymkent.all.biz/

Пластизол имеет самую большую толщину, поэтому профнастил с таким покрытием наиболее устойчив к механическим повреждениям, а кроме того можно получать текстурированную поверхность — с текстурой «дерево», «камень», «кирпич», «снег», «кожа».

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Покрытие Пластизол имеет фактуру, которая может имитировать текстуру древесины или камня, но существует профнастил, поверхность которого не только повторяет фактуру, но и имеет рисунок. На базовый слой оцинковки наносится основа для рисунка, затем плёнка, на которой методом офсетной печати нанесён рисунок.

Профнастил с рисунком под дерево. Фото с сайта http://lprofil.com/

Поверхность покрывают дополнительной защитой изображения слоем поливинилфторида (PVDF). Покрытие PVDF имеет очень хорошую механическую прочность. В отличие от других, этот полимер не содержит пластификаторы, УФ— и термостабилизаторы. В тоже время он очень устойчив к воздействию солнца и химически агрессивных веществ, в том числе и морской соли. Теперь для тех, кто мечтал о каменном заборе, но не мог его себе позволить, или для желающих обладать деревянным ограждением, но не хотящих связываться с необходимостью его регулярно обновлять, есть выход: забор из профнастила с рисунком под камень, дерево или кирпич.

Фотопечать

Современная техника далеко пошла: сегодня рисунком кирпичной стены или досок на поверхности профнастила уже никого не удивишь.

Забор с панорамным изображением из профлиста. Фото с сайта http://xn—8sbdjfn5ajhhw9jh.xn—p1ai/

Ценители этого материала имеют возможность получить полноцветное фотоизображение на фасаде своего строения или ограждении.

Стильный профнастил

Несмотря на популярность профнастила как строительного материала, у большинства он ассоциируется с промышленными объектами. На худой конец — с заборами, даже несмотря на ухищрения производителей в попытке придать металлическим панелям большую декоративность раскрашиванием во все оттенки радуги, тиснением на поверхности рисунка кожи крокодила или распечатыванием панорамы Ниагарского водопада. Между тем, профнастил даже в самой своей простой интерпретации (в сером оцинкованном виде) может быть основой стильных современных архитектурных и дизайнерских решений. Посмотрите небольшую подборку действительно интересных вариантов использования профилированного стального листа.

Музей в Ла-Муэла, Испания. Фото с сайта http://www.archiexpo.com/

Профнастил — это материал не только для наружной отделки. Для тех, кто сможет оценить строгую неброскую красоту и графичность этого материала, гофрированные металлические листы пригодятся и для отделки интерьера.

Душ в частном доме, Онтарио, Канада. Фото с сайта http://www.edleimgardtcontracting.com/

та sharyncairns.com.au О плюсах и минусах

Сегодня в обсуждении качеств самых разнообразных продуктов, материалов или изделий принято говорить об их плюсах и минусах. На мой взгляд, это довольно бессмысленное занятие: у любого материала можно найти отрицательные качества. И нужно просто применять его, учитывая особенности.

Профнастил

Так, к примеру, если вы сделали облицовку фасада сарая из профнастила, окрашенного или покрытого полиэстером, и все время царапаете угол стены тачкой, чему удивляться, что декоративное покрытие через непродолжительное время будет нарушено, а после начнётся и коррозия металла? Тем не менее, рассмотрю некоторые особенности этого материала.

Нестойкость покрытия

Как уже было сказано, окраска или покрытие из полиэстера не обладают достаточной устойчивостью к царапинам. Профлисты с покрытием из полиуретана, пластоизола или PVDF имеют большую стойкость к истиранию. Однако и они не выдержат слишком уж активного механического воздействия.

Температурное воздействие

Этот минус относится, в основном, к ограждениям, так как рядом с металлическим высоким и глухим забором могут плохо себя чувствовать растения: летом они перегреваются, а зимой, наоборот, могут вымерзать многолетние посадки. Любой металл имеет очень хорошую теплопроводность, поэтому сильно нагревается в жару и так же сильно охлаждается в мороз. Учитывайте эту особенность при планировании посадок.

Спасибо соседу за забор из профнастила. Фото с сайта www.chelny-izvest.ru/

chelny-izvest.ru Хотя в этом есть и преимущества: вдоль металлического забора хорошо себя чувствуют жаростойкие и теплолюбивые растения. Говорят, дыни и арбузы в средней полосе отлично растут и дают сладкие плоды именно вдоль заборов из профнастила. Так, например, жительница Набережных Челнов Софья Сахапова очень благодарна своему соседу за установленный им забор из оцинкованного профнастила: таких арбузов она раньше на своей маленькой бахче не видела.

На шум от крыши, покрытой листами кровельного профнастила, жалуются те, кто, устраивая покрытие, не озаботился достаточной шумоизоляцией в кровельном пироге. Или совсем его не сделал. И не мудрено: все же слышали, как барабанит сильный дождь в перевёрнутое ведро. Металлическое кровельное покрытие ведёт себя точно также.

Монтаж утеплителя

Это касается и кровли из металлочерепицы или фальцевой. Сделайте хорошую изоляцию минеральной ватой или иными материалами самой крыши или чердачного перекрытия, если чердак у вас не эксплуатируемый. Это, кстати, решит и вышеописанную проблему с перегревом летом и большими потерями тепла домом зимой. Подробнее об этом вы можете прочитать в публикации Слышу звон, или Особенности металлической кровли.

Сплошные плюсы

Если правильно подобрать материал с учётом его технических характеристик и назначения, разработать хороший дизайн, грамотно смонтировать и правильно эксплуатировать, вы получите сплошные плюсы. Профнастил долговечен: на изделия с разным защитным покрытием производители дают гарантию до 70 лет. Он прост в монтаже: отдельные панели имеют небольшой вес, а возможность заказа длины по своим размерам позволяет получить покрытие без лишних швов. На фото ниже можно увидеть и ещё один плюс: устройство световых проёмов из профилированного поликарбоната. Сейчас выпускают прозрачные листы из этого материала, имеющие такой же профиль, как и у самых распространённых вариантов кровельных металлических профлистов. Их ещё называют прозрачным профнастилом.

Светопропускающие вставки из прозрачного профнастила. Фото с сайта http://remont-krovli.msk.ru/

Такие листы идеально сочетаются со стандартными металлическими, имеющими такую же высоту волны профиля, и могут использоваться в качестве светопропускающих вставок на крыше или стенах из металлических профлистов без дополнительного устройства рам. Их также можно использовать в качестве самостоятельного кровельного покрытия для устройства навесов и теплиц. Рёбра профиля делают профилированный поликарбонат более прочным. Такие теплицы не ломаются от снеговой нагрузки, в отличие от сделанных из гладкого поликарбоната. Если вы затеяли строительство или ремонт в своих загородных владениях, обратите внимание на профнастил — надёжный и красивый материал, который, если всё правильно сделать, будет долго служить в любом месте вашего дома — от крыши до интерьера.