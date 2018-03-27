Беременная в 15: сибирячка прославилась на Первом канале

Героями программы «Мужское/Женское» стали герои из Новосибирска. Александр Гордон Юлия Барановская по косточкам разбирали отношения молодой пары. Ей — 16, ему — 23, они любят друг друга, у них родился ребенок. Однако, с точки зрения законодательства, отец ребенка Фарид совершил преступление, вступив в связь с несовершеннолетней, и сидит в тюрьме. Сидеть осталось еще 8 месяцев.

Познакомились в торговом центре, рассказывает на камеру девушка с влюбленными глазами. Сколько ей на самом деле лет (на тот момент было 15), она не сказала. Говорит, что покорила обаятельная улыбка парня. 38-летняя мать девушки «зятя» поддерживает и хочет, чтобы он поскорее вернулся из тюрьмы. Она инвалид второй группы, дочь воспитывает одна. Живут вместе с бабушкой в двухкомнатной квартире.

Весть о беременности Фарид, по словам матери девушки, воспринял с радостью. Сразу переехал к возлюбленной, паре выделили отдельную комнату и они зажили семьей. Однако, Фарида не вписали в графу «отцовство» и разрешение на брак с дочерью мать девушки не дала, хотя закон это и позволяет. Александр Гордон назвал такое поведение женщины правовым идиотизмом: оформи женщина соответствующие документы, в тюрьме Фарид бы не сидел. По словам ведущего, женщина и не пыталась это отрицать, а проявила «животную мудрость» — у матери-одиночки льгот больше.

«Собравшимся в студии я напомнил о совсем недавней истории с еще одним «таджикским Ромео», буквально вытащенным из тюрьмы Павлом Астаховым , — прокомментировал свое участие в передачи руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов. — «Ромео» немного освоился, нажил с супругой троих детей, а потом начал бить ее смертным боем, пока она сама не сбежала. Говорил про разницу культур, религий и бытовых норм. Понятное дело, что все это полная ерунда и высказывание подобных предрассудков лишь разжигает межнациональную рознь, тем более, что крайняя (дай Бог, не последняя) жена Гордона из Таджикистана. Напомнив мне о 282 статье и тем самым покончив в моем лице с великорусским шовинизмом, Гордон вместе со всей аудиторией принялись молодую семью спасать! Решение нашлось быстро — девушке с ребенком надо ехать к милому в Таджикистан, тем более, что и родители нашего героя вроде как не против. Сказать, что я был изумлен — ничего не сказать. И вот не понимают граждане правозащитники и общественные деятели, что даже если отбросить разницу между уровнем жизни в Таджикистане и Новосибирске, статус этой девочки в столице Сибири и Душанбе абсолютно разный. Да и вообще, здесь девочка худо-бедно, но защищена государством, а что будет с ней, когда она пересечет границу России, не знает никто».