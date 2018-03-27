«Опять худышка»: Юлия Началова скинула лишние килограммы

Певица Юлия Началова порадовала поклонников переменами во внешности. Женщине наконец удалось похудеть, вернув былые формы. Однако некоторые решили, что на фото в Инстаграме Юлии результат не работы над собой, а применения фотошопа.

Поклонники певицы порадовались ее преображению и отметили, как изысканно выглядит их любимица. «Жокейский стиль идет очень! Красиво!» «Юлечка, опять худышка! Выглядите изысканно и стильно» «Стройняшка, так держать!» «Такая худенькая, молодец»

Еще прошлой осенью пользователи соцсетей были изумлены, как сильно поправилась талантливая певица Юлия Началова. Позже стало известно, что причиной такого резкого набора веса стала болезнь артистки. Сейчас, видимо, Юлии удалось справиться и с болезнью, и с лишними килограммами. На недавнем снимке в Инстаграме фигура Началовой выглядит подтянутой, ноги стройными, а сама она свежей и счастливой. Для участия в одной из телепередач Юлия выбрала облегающие брюки, белую блузку и черный пиджак. Жокейский стиль дополнили высокие коричневые сапоги.

Как это часто бывает, нашлись и недоброжелатели, которые разглядели в фотографии следы фотошопа. К тому же многим показалось, что на брюках Юлии пятно. «Зачем показывать фото в грязных штанах?» «Что у вас со штанами? Как будто вы облились или испачкались» «Почему плечи и верх гораздо больше попы? Опять фотошоп?» Возможно, еще одной причиной перемен во внешности 37-летней Юлии Началовой стала новая любовь. Недавно женщина опубликовала в Инстаграме фото букета из 501 розы, спровоцировав слухи о новом романе.