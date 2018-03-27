Еще вчера ей рукоплескала страна, а сегодня предают забвению

Спортсменка Алина Загитова провалила чемпионат мира по фигурному катанию в Милане. Да, занять 5 место в мире в 15 лет — это для нас провал. И на Алину, которой всего месяц назад пели дифирамбы из-за победы на Олимпиаде, полился поток негатива.

Не буду приводить примеры. Скажу лишь, что «толстая корова» — это далеко не самый резкий эпитет, который Алина может прочитать в свой адрес.

Девчонка. 15 лет. Подросток.

Она открывает интернет — а там на нее валом, бесконечным валом: «Опозорила честь страны», «Это ей за то, что она Медведеву обошла, получай, фашист, гранату», «Толстая корова»…

Она закрывает интернет…

Просто представьте, что все это пишут вам. И вот даже не важно, заслуженно пишут или не заслуженно. Вам сколько лет? Двадцать пять, сорок, шестьдесят? Вам, с багажом жизненного опыта, детьми, кредитами, билетами в Турцию — вам каково было бы такое читать?

А ей?

Она не выбирала большой спорт. За нее это сделали родители и тренер. Она просто делала все, что ей говорят. В нее вкачивали тренировки, правильное питание, мотивацию, снова тренировки, снова мотивацию… Она верила, что — должна. И вот один раз не смогла.

К родителям у меня, конечно, отдельный вопрос: интересно, какую цель преследовали они, кладя ребенка на алтарь спорта больших достижений (в котором, все мы знаем, нет ничего общего со здоровьем).

Но почему девчонку так ожесточенно кусает интернет-общественность?

Почему, в конце концов, не ее тренера?

Нет, это не примета сегодняшнего времени. Так было и раньше. В 1970-е годы в Советском Союзе восходила звезда юной гимнастки Елены Мухиной . Она стала абсолютной чемпионкой мира, готовилась к Олимпиаде-80… И на тренировке упала. Настолько неудачно, что получила травму позвоночника.

И все.

Ее мама умерла.

Ее отец от 20-летней Елены отказался.

За ней ухаживала бабушка, которая жила с Еленой в однокомнатной квартире.

Именно ухаживала: после травмы девушка едва могла шевелить головой.

Что сделала для нее страна? Та самая страна, славу которой она завоевывала победами. Ради которой тренировалась через боль, слезы, не обращая внимания на выбитые суставы и сломанные ребра.

Ничего. Про нее просто забыли. Посочувствовали — и забыли.

Она умерла в 47 лет. Никому не нужная.

Они нужны были людям лишь до тех пор, пока могли им что-то дать. И государству, почести которому они приносили сполна.

Когда старшее поколение ворчит: «Молодежь думает только о себе», — мне хочется возразить: «А вас это удивляет? Что, молодежь не видит, что происходит вокруг? Не понимает, что рассчитывать можно только на себя?»

Да, молодежь стала злее, прагматичнее и… мудрее. Именно мудрее. Она понимает, что в наш век денег можно рассчитывать только на себя. Возможно, еще близких родственников. Друзей.

Конечно же, это неправильно. Но это факт.

Возвращаясь к Алине. Она уже победила. Победила бесспорно. Принеся стране олимпийское золото и установив абсолютный мировой рекорд. Вполне можно починать на лаврах.

Но вряд ли такое произойдет. Алина боец. Поднимется. Будет еще много побед и достижений. А вот боль в юном сердце останется. От неблагодарности. От несправедливости. От переменчивости людей.

Время пройдет и это забудется. В детских сердцах обиды быстро сменяются улыбкой.

А внутри нас всегда должно жить чувство покаяния. Перед великими актерами, спортсменами, людьми. Которые умерли в забвении, дав нам надежду и мечту.

Покаяние и желание стать другими.