Вербное воскресенье: что это за праздник и почему он так называется

Вербное воскресенье — один из самых важных праздников в преддверии Пасхи, который отмечается ровно за неделю до Светлого воскресенья. В этот день церковь вспоминает вход Иисуса в Иерусалим — знаковый момент в жизни Мессии.

Какого числа Вербное воскресенье в 2018 году?

Вербное воскресенье является переходящим праздником. Его дата зависит от празднования Светлой Пасхи и отмечается за неделю до Светлого воскресенья. В 2018 году Вербное воскресенье выпадает на 1 апреля.

Что это за праздник?

Вербное воскресенье — христианский праздник, посвященный торжественному входу Иисуса Христа в Иерусалим, положившему начало его крестных страданий. Согласно святому писанию, Мессия въехал в город верхом на осле, чтобы добровольно принести себя в жертву ради искупления человеческих грехов.

На улицах Спасителя встречали восторженные толпы верующих, среди которых ходил слух о чудесных исцелениях, которые сопровождали путь Иисуса. Люди устилали его путь свежими пальмовыми ветвями.

Но ликование длилось недолго. Люди ждали от Христа политических побед и мести врагам народа Изралиева, но Мессия не оправдал надежд и не стал творить бесчинства. Толпа обернула свой гнев против Иисуса, который подвергся гонениям и был распят голгофском кресте.

Почему воскресенье называется Вербным?

Изначально граждане Иерусалима приветствовали Иисуса пальмовыми ветками, что означало особый почет вновь прибывшему. Однако в России пальмы не растут. Их заменили ветки цветущей вербы, которая первой зацветает весной. Она-то и стала символом праздника, дав и характерное название этому дню.

В других странах есть свои также есть «заменители» пальмовым веткам. В Италии в Вербное воскресенье используют оливковые деревья, во Франции — розмарин или лавр.

Как празднуется Вербное воскресенье?

День принято встречать и провожать молитвой, в которой стоит просить прощения за свои грехи. В Вербное воскресенье православные идут на службу в церкви и храмы, несут с собой букетики из вербных веток, чтобы священники окропили их святой водой. После ветви относят домой. Считается, что в течение года они будут защищать дома от бед, а их хозяев — от бедности и болезней.

Как выбрать и хранить вербу? Прутики вербы рвут накануне праздника, в Лазареву субботу. Срезать новые веточки вербы для домашнего хранения нужно с молодых деревьев, на которых еще нет огрубевшей коры, дупел и повреждений. Нельзя срезать ветки с деревьев, растущих на кладбище или рядом с ним. После того, как ветви вербы освятят в церкви, их приносят домой и размещают возле иконы. Чтобы верба подольше оставалась свежей, можно поставить ее в вазу с водой.