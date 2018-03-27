СМИ: Добровольная маркировка полезных продуктов начнётся в России до конца года 

Как заявили в Минздраве, правительство одобрило концепцию соответствующей коммуникационной кампании.
В ведомстве полагают, что популяризация разумного питания и новые эмблемы на товарах могут способствовать снижению уровня ожирения в России.
По словам источника в министерстве, поставщики уже до конца года смогут разместить маркировку на продуктах для здорового образа жизни.
Среди рабочих вариантов — надпись «Здоровое питание».
«Коммуникационная кампания не подразумевает, что остальные продукты автоматически попадут в категорию «вредных», — пояснили в пресс-службе Минздрава. Там добавили, что обозначения для «вредных» товаров не предусмотрено.
В настоящее время правительство отбирает фирмы для участия в пилотном проекте. Какая организация будет контролировать выдачу эмблемы для продуктов, пока неизвестно.
В 2017 году СМИ сообщали, что Минздрав планирует разделить продукты на «здоровые» и «не очень».
В январе руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев рассказал НСН о механизме внедрения обязательной маркировки лекарств.