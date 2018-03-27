10 детских книг с неочевидными (и жутко интересными) фактами

«Переполох в Египте. Кто готовит заговор»

Камиль Готье, Стефани Вернье

Издательство «МИФ»

Возраст: 6+

Читатель этой книги оказывается в Древнем Египте и становится не просто обычным соглядатаем, а, переодевшись в одежду тех времен, выбрав себе прическу, дощечку для письма и подходящие кожаные сандалии и не забыв амулет, превращается в ученика школы писцов в Фивах и отправляется искать преступника, задумавшего отравить фараона Рамсеса II. Побродить по городу, побывать в храме, отдохнуть, рассматривая зверей и птиц, присмотреться к торжественной процессии на празднике Опет и побывать в райском саду во дворце фараона — читающий, может, и не постигнет в полной мере все сложное устройство древнеегипетской жизни, но, словно современный турист, в полной мере насладится занимательным аттракционом путешествия с погружением.

Две трети правды

Издательство «Вита-Пресс»

от 8 лет Постоянные подписчики журнала «Квантик» хорошо знакомы с рубрикой «2/3 правды». Там всегда публикуются три истории, две из них правдивы, а третья выдумана. За то время, пока существует «Квантик», набралось довольно много подобных текстов. Сергей Федин собрал их все (вместе со смешными выразительными картинками Капыча), так что получилась целая книжка — в ней девяносто эпизодов и треть из них подлежит разоблачению! Читателю предлагается самому определить, какая из историй выдумана. Для этого предстоит задействовать внимание, эрудицию и критическое мышление. Не всегда бывает просто объяснить, почему определенный рассказ — не факт, а выдумка, ведь на это может указывать совершенно незаметная деталь.

Книга предлагает интеллектуальную игру для всей семьи. Совсем не обязательно взрослые, с их привычкой мыслить определёнными стандартами, найдут правильный ответ быстрее, чем дети, а иногда понадобятся совместные усилия всей семьи. Книга может стать хорошим аналогом интересной настольной игры или викторины, а после знакомства с ней любой станет умнее и внимательней, чем был до этого.

Сергей Федин — мастер выдумывать интеллектуальные развлечения. Не так давно в издательстве «Гелеос» выходила его серия книг с задачами «Школа юного сыщика мистера Фокса», а в ближайшее время в продаже должна появиться новая книга-головоломка для юных интеллектуалов «Невероятные приключения сыщика Финта».

Мусорная революция. Свалка о двух концах

Эрика Файви

Издательство «Пешком в историю»

Возраст: 9-14 лет Детские книги на экологическую тему появляются у нас едва ли не реже, чем книги по гражданскому просвещению. Тем более пристальное внимание хочется обратить на каждую подобную новинку — например, на переводную книгу о мусоре и вторичной переработке, выпущенную издательством «Пешком в историю».

На самом деле «Мусорная революция» посвящена не столько мусору и проблеме свалок, сколько ресурсам вообще. Авторы предлагают читателю рассмотреть вещи в типичном школьном рюкзаке и узнать, как они появились и что происходит с ними, когда их выбрасывают. Глава за главой мы прочитаем, откуда берётся и куда исчезает питьевая вода, пластиковая или стеклянная бутылка, в которую она была налита, еда и различные упаковки из-под неё, одежда, книги, электронные приборы и многое другое. На каждой странице приводится множество наглядных схем с объяснениями, сравнительных таблиц, рисунков, таймлайнов и пояснений к цифрам и статистическим данным. Авторы продемонстрируют схемы производственных процессов и разъяснят десятки новых понятий, вроде «водный след», «углеродный след», «анаэробная переработка» или «обратный осмос». Все термины, которые встретятся в книжке, вынесены в специальный словарь и алфавитный указатель, которые находятся в конце издания. Не забыли и о любопытных фактах, последних научных достижениях в области ресурсосберегающих технологий и невероятных изобретениях, позволяющих сохранять или перерабатывать ресурсы. Так, мы узнаем, что жители Лимы (Перу) получают воду с помощью рекламного щита, в который вмонтирована система удержания влаги, ученые из Гонконгского университета разработали способ превращать несвежую выпечку в янтарную кислоту, а её, в свою очередь, в биоразлагаемый пластик, а выброшенные мобильные телефоны используются экологами для создания систем оповещения о незаконной вырубке лесов.

Книга адресована ответственному читателю. Авторы не поленились привести множество советов, следуя которым можно беречь воду, воздух и делать по возможности меньший вклад в усиление парникового эффекта. При этом на страницах «Мусорной революции» нет предложений отказываться от всего приятного или стыдиться, что ведешь недостаточно экологичный образ жизни, там просто приводятся удачные с точки зрения экологии варианты поведения и демонстрируется неоднозначность наших стереотипов. Вот, например, многие покупают электронные книги, чтобы сберечь деревья, но при этом не задумываются, что для производства электронной книги требуется существенно больше ресурсов, чем для бумажной, кроме того, она постоянно нуждается в дополнительной энергии, так что вопрос о том, какие книги меньше вредят окружающей среде, далеко не так однозначен, как кажется на первый взгляд.

Книга завершается на оптимистичной ноте: авторы верят в будущее без мусора и торжество философии безотходного образа жизни и предлагают читателю начать менять жизнь к лучшему уже сейчас, хотя бы в отдельно взятом школьном классе.

Мышиная книга

Издательство «Albus Corus»

Возраст: 5-9 лет Ученые трёх ведущих университетов Швеции помогали Стефану Касте сочинять книгу о мышах, и не зря — автор удивляет читателя с первых строчек. Уже в предисловии он сообщает, что самые важные животные на планете — это мыши, затем уверяет, будто без этих зверьков жизнь в природе прекратится, и, наконец, заявляет: «Полёвки и мыши относятся к числу самых успешных животных». Эта небольшая и удивительно красивая книга рассказывает о разных видах мышей и полевок и их значении в природе.

Каждый разворот «Мышиной книги» посвящен отдельному виду: желтогорлой, лесной, домовой мыши, мыши-малютке и другим представителям мышиного семейства. Слева расположен энциклопедический текст о зверьке, а правая сторона занята иллюстрацией, на которой мышь представлена в своей среде обитания: на городской улице, в полевой траве или на ветке лесного кустарника. В тексте рассказывается, как живет мышка на протяжении года, чем она питается, где прячется, кого ей следует опасаться в лесу. Зоологические и экологические подробности в книге изложены простым языком, однако порой в них встречаются непонятные для маленьких читателей термины, такие как «половые хромосомы» или «направляющие линии». Значения таких слов приведены в небольшом словарике, размещённом в самом конце. Всего в издании описано семнадцать мышей (на самом деле шестнадцать, потому что читатель выяснит, что бурозубка — это вовсе не мышь), а в конце приведена справочная информация о мышах и не только о них.

Книга переведена на русский язык при участии научного консультанта Николая Формозова, а главным ее достоинством кажутся удивительно красивые реалистичные иллюстрации с изображением всех тех милых зверьков, о которых пишет автор.

Все делают это!

Издательство «Самокат»

Возраст: 6-10 лет Издательство «Самокат» не берется спорить с тезисом, будто «принцессы не какают», зато вполне уверенно утверждает, что они нередко пукают. И не только принцессы, а вообще все живые существа на земле! Книга о кишечных газах, их происхождении и назначении кажется заведомо провокационной — не каждый день у нас берутся прямым текстом, без обиняков говорить о чём-то «неприличном» — в то же время непосредственное обсуждение «запретных» тем помогает перевести их из области дурацких шуток в понятные и поэтому ни капли не смешные вещи. Впрочем, авторам нельзя отказать в наличии чувства юмора, ведь главной героиней книги они сделали пресловутую принцессу: именно ей всезнающий учёный рассказывает неожиданные факты по выбранной теме.

Борис Войцеховский не стал слишком углубляться в физиологию пищеварительных процессов: в книжке нет специальных терминов, длинных рассуждений о бактериальной флоре или сложных химических формул. «Все делают это» выполнена в формате книжки-картинки, где на каждой странице размещено не более 2-3 абзацев текста, в которых рассказывается лишь о самом любопытном, занятном или смешном, а основное пространство разворота занято большой иллюстрацией. Читатель узнает, откуда берутся и из чего состоят кишечные газы, затем сообщается весьма неожиданный факт: «Если человек не будет пукать, он лопнет. Вот так: бах!». Дальше — удивительней: оказывается, пукают все, даже маленькие насекомые, среди людей существуют особые музыканты-метеористы, а в некоторых странах пукать вполне прилично даже за столом!

Возможно, принцесса, которая будет читать книгу «Все делают это!», слишком хорошо воспитана и никогда не решится обсуждать столь деликатный вопрос, однако благодаря книге совершенно точно узнает много нового о физиологии живых организмов. Консультантом издания выступила Дарья Саркисян — известный медицинский журналист и автор книги «Обои-убийцы, ядовитая вода и стул-обольститель».

Большая книга темноты

Автор: Гелена Гараштова

Издательство «Альпина Паблишер»

Возраст: 5-10 лет Одни темноты боятся, других она интересует и завораживает. Тем и другим стоит чуть лучше познакомиться с темнотой, ведь появилась специальная книга, посвящённая всему, что происходит в мире, когда света нет.

Необычная энциклопедия начинается с разъяснения главного вопроса — что такое темнота. Авторы, не углубляясь особенно в физику явления и рассуждения о фотонах, сообщают, куда девается Солнце ночью, как солнечный свет путешествует в космосе и что наступает, когда его мало. Далее читатель узнает о темноте в природе, темноте в океане, в транспорте и темноте в городе и деревне. Каждой теме посвящен особый раздел, кроме того, в книге говорится об искусственном свете и темноте на Луне. «Книга темноты» не случайно названа «большой», она и впрямь увеличенного формата, а каждая страница скрывает большой клапан, стоит развернуть его, как издание увеличивается вдвое. Текст энциклопедии разделен на небольшие фрагменты-статьи на разные темы, например, разворот «Темнота и город» содержит разделы «Припаркованные фуры», «Театр», «Редакция газеты и типография» и другие. Познавательная информация сопровождается подробными детальными иллюстрациями, так что перед нами своеобразная вариация визуального словаря темноты.

Консервы для Наполеона

Автор: Гелия Певзнер

Издательство «Арт-Волхонка»

Возраст: от 8 лет Истории монархов, войн и революций мы без труда можем отыскать в школьном учебнике, а вот подробности повседневной жизни прошлых эпох там, как правило, отсутствуют. К счастью, сейчас появляется немало книг, в которых рассказывается о самых обыденных вещах, не решающих для хода истории, но важных для её понимания и оценки, например, как лечились, что читали и во что одевались люди в древности или в Средние века. Сюжетам, связанным с кулинарией и историей появления разных блюд, посвящена серия «История еды» издательства «Арт-Волхонка». Новая книга «Консервы для Наполеона» расскажет читателям о том, как французский повар научил весь мир консервировать продукты.

Книга написана по всем правилам современного детского нон-фикшн повествования: основной текст сопровождается выносками с изложением интересных фактов и дополнительными пояснениями, а также красивыми иллюстрациями двух разных художников. Удивительно читать, что изобретение технологии консервирования заняло долгих пятнадцать лет и осуществлялось методом проб и ошибок: повара понятия не имели, зачем они нагревают блюда и банки, не умели рассчитывать оптимальные температуру и давление заранее, а устройства, которыми наши бабушки «закатывают» варенья и соленья, были изобретены много позже первых консервов. Занимательный текст не касается исключительно истории или кулинарии, авторы напомнят также факты из физики, химии и истории науки, которые помогут разъяснить процесс изобретения консервов, обратятся к правовой сфере, ведь именно она ответственна за то, что изобретатель консервов не получил ни копейки за своё открытие, коротко заглянут в искусствоведение, ведь иначе не понять Энди Уорхола , сделавшего банку дешёвых консервов произведением искусства. Откуда взялась консервная банка, как автор «Городка в табакерке» способствовал популяризации консервов в России и какую роль во всём этом сыграл Наполеон — всё это есть на страницах книги.

«Консервы для Наполеона» — это вторая книга серии «История еды». В первой, «Варенье Нострадамуса», написанной теми же авторами, говорилось о средневековой кухне и кулинарных изобретениях знаменитого Нострадамуса.

«Время! Вечное путешествие»

Джанкарло Аскари и Пиа Валентинис

Издательств «Пешком в историю»

Возраст: 7-11 лет Большинство книг о времени, адресованных младшим школьникам, ограничиваются физическим аспектом проблемы, либо там подробно описаны системы его измерения: часы и календарь. Авторы новой книги «Время! Вечное путешествие» смотрят куда шире: у них речь идёт об относительности времени для людей, животных и растений, времени в музыке, литературе, кино и театре, а также семейном времени. Читатель задумается над философскими вопросами: как почувствовать время, можно ли его терять, замедлять, обманывать или подделывать, и стоит ли все время спешить. Оказывается, есть целый народ, в языке которого вовсе отсутствуют слова для обозначения времени, эти люди никуда не торопятся! Повествование завершится разделом, посвящённым будущему, в нём авторы зададут пару вопросов читателю и продемонстрируют отличное чувство юмора.

«Время! Вечное путешествие» — это типичный образец современного детского познавательного издания. Здесь нет пространных текстов и многочисленных терминов, все написано коротко и занимательно. Интересные факты сопровождают каждую мысль книги, а часть вопросов остаются без ответов, чтобы у читателя был повод поразмышлять. Авторы не забывают обратиться к общим культурным символам и текстам: в начале и конце читателя встретит Белый Кролик, среди книг будут упомянуты «Момо» и «Восемьдесят дней вокруг света», а в разделе о кино не обойдётся без культовых «Назад в будущее» и «День сурка». Пожалуй, книжка может использоваться не только как источник тем для небесполезных бесед, но и в качестве руководства, чем заняться вечером.

Это уже вторая книга Джанкарло Аскари и Пиа Валентинис, изданная «Пешком в историю». Предыдущая, которая называется «Еда! Какие чувства она вызывает», была посвящена рассказу о еде с самых разных, подчас неожиданных аспектов. Оба издания великолепно оформлены и помогают найти новые углы зрения для рассмотрения привычных вещей.

«Волшебные линзы и хитроумные ящички»

Пелле Экерман

Издательство «Белая ворона»

Возраст: 6+

Стоит открыть эту книгу, чтобы на первой же странице испытать мгновенную радость узнавания — иллюстрации Свена Нурдквиста ни с какими другими не спутаешь. А здесь он выступает сразу в нескольких лучших своих ипостасях: рисует комиксы, демонстрирует научные опыты, изображает Аристотеля и Леонардо да Винчи в образах, невероятно похожих на петсоновские, и показывает исторические сцены, которые в его трактовке выглядят гораздо симпатичнее и уж точно смешнее, чем в любом учебнике. Ну и помимо Нурдквиста — это просто отличная история оптики, написанная так забавно и просто, что читающему очевидно, насколько все это касается каждого из нас: весь окружающий мир, все фокусы, все ученые стараются для того, чтобы приблизить нас к тайнам Вселенной.

«Десять великих империй в картах и фактах»

Имре Файнер

Издательство «Пешком в историю»

Возраст: 8+

Карты, факты, анекдоты — из сопоставления десяти великих империй в этой французской книжке вырастает краткая история мира. Это повествование даже не о том, что было раньше, а о том, что все повторяется, что всякая история имеет начало, кульминацию и конец, и в общем величие — это понятие относительное и довольно-таки временное. Отрезвляющая мысль, которая вряд ли столь очевидна, если изучать историю по учебнику: но где сегодня эти каролинги, омейяды, куда пропали империи Хань и Мали — вот в чем настоящий вопрос.

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