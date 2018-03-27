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Красноярские приставы поймали в ЗАГСе беременную алиментщицу
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Красноярские приставы поймали в ЗАГСе беременную алиментщицу 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
В первом браке у женщины родился сын. Но, расставшись с его отцом, она забыла и о ребенке. В воспитании сына мать не участвовала, алименты на него не платила, в том числе и по исполнительному листу. В итоге ее лишили родительских прав и объявили в розыск. Встреча с приставами состоялась в ЗАГСе.
Как рассказали сотрудники УФССП, выяснилось, что женщина покончила с прежним образом жизни, прежде всего благодаря влиянию будущего супруга. Кстати, именно он погасил основную часть ее долга: 84 тысячи рублей из 115 тыс. Сейчас женщина старается восстановить свои родительские права.
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