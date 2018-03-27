Лучшие практики в деле развития своей личности

Как открыть собственный бизнес и достичь на этом поприще успеха? Специалисты говорят, что помимо знаний основ менеджмента, маркетинга и т.д. важно внутреннее развитие. Мария Кошкина — дизайнер, создатель и идейный вдохновитель бренда по пошиву экошуб. В беседе с порталом HR-tv.ru она поделится методами по внутреннему и внешнему росту. Ведь молодая предпринимательница прошла путь от единичных заказов до собственного производства. И как заявляет сама Мария, это произошло благодаря постоянному самосовершенствованию.

Развитие личности — это осознанный процесс взаимодействия с внешней средой для качественного улучшения своих навыков. Когда мы решаем создать бизнес, излечиваемся от тяжелых болезней, переезжаем жить в другой город или даже страну — все это оказывает колоссальное влияние на наше внутреннее состояние.

Какие-то события нас ломают, другие делают сильнее и выносливее. Это как в спорте: только через усиленные тренировки и постоянное преодоление можно достичь высоких результатов и стать чемпионом. Так и в жизни — мы постоянно движемся. А вот направление этого движения контролирует уже сам человек: стоит ли он на месте, карабкается по лестнице успеха или катится вниз.

Личное развитие — это непрерывный процесс. Этим невозможно заболеть на пару дней. Это похоже на пожизненный диагноз, когда сложно усидеть на месте и хочется попробовать что-то новое. А еще это про силу духа: как бы тяжело ни было, нужно каждый день маленькими шажками продвигаться к поставленной цели. Когда-то это понимание помогло мне восстановиться после тяжелой аварии и начать свой бизнес во второй раз. Каждый день я ищу новые возможности для саморазвития и делюсь самыми удачными практиками с окружающими.

Выходите за привычные рамки обучения и развития

Например, заставьте себя захотеть то, чего никогда не делали — отправиться на ораторские курсы, попробуйте выступить перед небольшой аудиторией и запишите свое выступление на камеру. Это будет мощный выход из зоны комфорта. Вы, во-первых, окунетесь в процесс с головой, во-вторых, начнете понимать его «изнутри». Если вы уже несколько лет занимаетесь спортом, обязательно участвуйте в соревнованиях и марафонах. Пусть ежедневные пробежки превратятся в небольшую победу. Сегодня очень много возможностей проявить себя. Через постоянные вызовы и приключения можно быстрее освоить навыки и увидеть результат от вложенных усилий. Нет ничего хуже, чем обучение «в стол».

Если мечты кажутся реализованными, посмотрите «вширь»

Все новое и неизведанное вызывает в нас любопытство, а это еще один виток развития. Если вы думаете, что всего достигли, посмотрите совсем в другую сторону. Можно отправиться на танец живота, если вы никогда не танцевали. Или попробовать себя в гончарном деле. Или пойти волонтером в детский центр. Ученые давно доказали, что смена деятельности — это лучший способ вдохновиться и по-новому посмотреть на себя и собственную жизнь. И если вы каждую субботу ходите на лекции по искусствоведению, попробуйте изменить себе и отправиться на выставку собак. Для нового зрения, свежих впечатлений и знакомств. Бизнес — это творчество, а оно постоянно требует ярких красок в палитре.

Знакомьтесь с новыми людьми

Будьте любопытны до знаний и ощущений. Испытать их можно через новые знакомства. Конечно, не стоит мешать все в кучу. Внутренний фильтр не даст вам запутаться в бесконечных знакомых. Если вы планируете окунуться в новую среду, найдите общество, в котором вращаются самые яркие ее представители. Хотите открыть свое дело — отправляйтесь на бизнес-марафоны и конференции. Там вы найдете много единомышленников и услышите истории из первых уст. Люди — это кладезь опыта, а учиться все же стоит на чужих ошибках. Еще новые знакомства дарят массу положительных эмоций и заставляют иначе посмотреть на привычные вещи.

Читайте книги по саморазвитию

Сегодня на полках книжных магазинов можно найти массу книг по развитию, тайм-менеджменту, творческому процессу, открытию своего дела и построению счастливой семьи. Часто они повторяют друг друга. Но читать их все равно необходимо, чтобы быть постоянно в потоке, вдохновляться.

Повторяя от книги к книге правила успеха, вы сами не заметите, как постепенно начнете применять их в своей жизни. Ну и подобная литература очень вдохновляет на новые свершения!

Получайте удовольствие от жизни и работы

Если заниматься любимым делом, то даже проводя на работе 24 часа в сутки, вы не будете чувствовать усталости. Когда внутри кипит энергия и глаза горят, то и дело спорится быстрее. Вы двигаетесь семимильными шагами, а любые неудачи воспринимаете в качестве урока.

Как бы сложно порой ни было, но вера в свое детище (бизнес, книгу, услугу) творит чудеса. Если получаешь кайф от того, что делаешь, то и растешь в удовольствие. И это не какой-то специальный процесс. Скорее, образ жизни.

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