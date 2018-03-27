Пасха в 2018 году — какого числа

В отличие от Рождества, Пасха является переходящим праздником — ее дата меняется каждый год. Она исчисляется по лунно-солнечному календарю и всегда приходится на воскресенье. Таким образом, Пасха всегда является выходным днем.

В православии Пасха (Воскресение Христово) считается самым главным праздником. Ее статус отражают слова «праздников праздник и торжество из торжеств».

«Еще вчера мы вместе с учениками Господа скорбели о смерти своего любимого Учителя, а сегодня со всем миром — видимым и невидимым — торжествуем. Еще вчера, казалось, была потеряна последняя надежда на спасение, а сегодня мы обрели твердое упование на жизнь вечную в невечернем дне Царства Божия», — заявлял ранее патриарх Кирилл, поздравляя всех с Пасхой.

Начиная с пасхальной ночи и последующие сорок дней принято «христосоваться», то есть приветствовать друг друга словами: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!», при этом троекратно целуясь. Этот обычай идет с апостольских времен.

В течение субботы (что обычно для крупных приходов) и после пасхального богослужения (что возможно в небольших сельских храмах) происходит освящение приготовленных к праздничному столу куличей, творожных пасох и пасхальных яиц. Последние обозначают Гроб Господень: яйцо, хотя снаружи и выглядит мертвым, внутри содержит новую жизнь, которая выходит из него.

Для Пасхи характерен красный цвет, символизирующий кровь распятого Христа. И хотя пасхальные яйца красят в разные цвета, именно красный является традиционным.