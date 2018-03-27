Ещё
Пасха в 2018 году — какого числа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пасха в 2018 году — какого числа 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В отличие от Рождества, Пасха является переходящим праздником — ее дата меняется каждый год. Она исчисляется по лунно-солнечному календарю и всегда приходится на воскресенье. Таким образом, Пасха всегда является выходным днем.
В православии Пасха (Воскресение Христово) считается самым главным праздником. Ее статус отражают слова «праздников праздник и торжество из торжеств».
«Еще вчера мы вместе с учениками Господа скорбели о смерти своего любимого Учителя, а сегодня со всем миром — видимым и невидимым — торжествуем. Еще вчера, казалось, была потеряна последняя надежда на спасение, а сегодня мы обрели твердое упование на жизнь вечную в невечернем дне Царства Божия», — заявлял ранее патриарх Кирилл, поздравляя всех с Пасхой.
Начиная с пасхальной ночи и последующие сорок дней принято «христосоваться», то есть приветствовать друг друга словами: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!», при этом троекратно целуясь. Этот обычай идет с апостольских времен.
В течение субботы (что обычно для крупных приходов) и после пасхального богослужения (что возможно в небольших сельских храмах) происходит освящение приготовленных к праздничному столу куличей, творожных пасох и пасхальных яиц. Последние обозначают Гроб Господень: яйцо, хотя снаружи и выглядит мертвым, внутри содержит новую жизнь, которая выходит из него.
Для Пасхи характерен красный цвет, символизирующий кровь распятого Христа. И хотя пасхальные яйца красят в разные цвета, именно красный является традиционным.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Беременная в 15: сибирячка прославилась на Первом канале #Селфичеллендж2018: девушке предложили руку и сердце на избирательном участке Из пластиковых стаканчиков шьют одежду в Мошково
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Веры Брежневой новая молодая соперница9
Лазарев показал видео с сыном и озадачил фанатов4
ЧП: что должен знать ребенок, чтобы спастись5
Фанаты не оценили фото Рудковской и Плющенко
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки4
Видео
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
01:38
Фруктовые соки признаны смертельно опасными
Еда
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение