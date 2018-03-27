Спустя 10 лет отец 36-летней Бритни Спирс перестанет ее опекать и контролировать

Это сейчас Бритни влюблена, красива и покладиста. А еще каких-то 10 лет назад у Спирс были серьезные психологические проблемы, результатом которых стало бритье налысо, потеря возможности воспитывать своих сыновей и распроряжаться финансами. Виной всему был болезненный развод с отцом ее детей Кевином Федерлайном. На тот момент отец певицы взял опеку над ней. Джейми Спирс следил за всеми финансовыми тратами дочки, причем делал это не бесплатно, а за 130 тысяч долларов.

Сейчас же стало известно, что отец певицы принял решение завершить опекунство над ней. По сообщениям, Джейми консультируется с медиками, чтобы понять, может ли Бритни самостоятельно жить без его контроля и опеки. А ближайшее время этот вопрос будет закрыт.

— рассказывает источник.

Похоже, новые отношения с молодым красавцем и регулярные занятия спортом подарили Спирс по-настоящему новую жизнь. Надеемся, Бритни не придется сталкиваться с прошлыми проблемами.

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Фото:Instagram