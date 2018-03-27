Клубы по интересам и семья напрокат: эксперты рассказали, как встречают старость в разных странах мира

В России появилась программа «Активный гражданин», а как государство помогает проводить время пенсионерам в других странах? В эфире сетевого вещания «ВМ» своим взглядом на жизнь пожилых людей поделились специалисты из Бельгии, Японии, Мексики, Индии и Испании.

Основатель Института современного образования и исследований Екатерина Царанок из Брюсселя рассказала, что в Бельгии до 80 лет говорить о возрасте вообще не принято и пожилые люди ментально готовятся к старости.

— В Бельгии 23 процента пенсионеров от общего числа населения страны, но до 80 лет о возрасте никто не говорит, он считается совершенно нормальным и активным. Люди в Западной Европе и Бельгии не так связаны семейными узами, поэтому они осознают свою ответственность за себя, за свой досуг и активность, даже когда становятся пожилыми. Они к этому готовятся и настраиваются ментально. Есть в науке такой термин «парадокс старения» — раньше мы относились к старению как к чему-то негативному, считалось, что человек после выхода на пенсию является обузой для общества и семьи. Сейчас проводится очень много мер по стиранию этих стереотипов и переворачиванию их в другую сторону.

Екатерина Царанок также добавила, что правительством Бельгии проводится большая работа для улучшения жизни пожилых людей.

— Очень много делает администрация района, местные органы самоуправления. Есть социальные районные дома культуры, банкетные залы, которые может заказать любой желающий и ему это не будет стоить ничего, кроме оплаты уборщика (или он может убрать все сам). Таким образом организуются мероприятия социального характера. Этим занимаются волонтеры, которых в стране примерно 150 миллионов. Они организуют досуг для пожилых — курсы, занятия спортом, клубы по интересам и увлечениям, и, конечно, в этих залах очень много туристических групп. Обычно на банкете можно приобрести бокальчик вина/колы, послушать лекцию, обсудить предмет общего интереса.

Основатель Института современного образования и исследований отметила, что к пенсионному возрасту в Бельгии (65-67 лет) люди устают от профессиональной деятельности и далеко не все хотят ее продолжать.

— Но если есть желание — есть и возможность. Например, для людей интеллектуальной профессии, которые были активны в сфере образования и имеют определенные заслуги. Их привлекают в качестве экспертов, делают из них советников на официальном уровне. Они получают зарплату, делятся полезными советами, рекомендациями, их любят приглашать организации (особенно некоммерческие) — это им гарантирует неполную занятость и таким образом они остаются на рынке труда. Востребованные сферы — образование, вопросы энергетики, окружающей среды. Люди, которые имеют определенную репутацию и статус в данной сфере, могут оказаться полезными организации с точки зрения контактов или инсайдерской информации.

Екатерина Царанок подчеркнула, что с большим удовольствием пожилые бельгийцы обучаются новым технологиям, работают из дома по скайпу, продают какие-то продукты или консультируют людей. Подобный колл-центр популярен среди пожилых людей. Кроме того, существует в Бельгии активные пенсионеры 65-70 лет, оказывающие поддержку людям постарше, которым необходимы услуги в качестве психологической или социальной поддержки, а также помощь в решении насущных задач.

Президент Русского клуба в Токио Михаил Мозжечков сообщил, что перед Японцами уже давно не стоит задача просто «прожить долго», так как людей возрастом за 60 — 40% населения, и скоро один активный японский работник будет «кормить» 2-ух старичков.

— Между тем, это не проблема, а достижение. После выхода на пенсию старички живут долго и продолжают вести активную жизнь не только по собственному желанию, но и по экономическим причинам. В связи с большим количеством долгожителей в Японии отодвинули пенсионный возраст до 65 лет. И либо ты уже с 60 начинаешь задумываться о своей пенсии и отдавать 20% зарплаты, либо ждешь 65-ти лет, а после — подрабатываешь. Пожилые люди помогают на парковках, собирают бумажки, придумывают запрещающие таблички, приносят общественную пользу.

Михаил Мозжечков также отметил, что государство помогает пожилым людям. Специально для людей «за 75» существует страховка, в которую включена организация от муниципалитета, помогающая весело проводить время. Подготавливается список активности, по которому массовики-затейники занимаются с пожилыми людьми в кружках, танцуют, занимаются йогой. Старички даже учат русский язык, который им очень помогает «к старости не одуреть».

Президент Русского клуба в Токио рассказал, что в жизни японцев всегда присутствуют две стороны медали.

— В последнее время пустоты и одиночества в жизни пожилых людей становится больше. Раньше японцы жили ячейками, сейчас молодежь стремится снять квартиру и оставляет своих стариков одних. Поэтому проблема одиночества существует и просматривается достаточно наглядно. В стране выделяются два типа японцев — одни переживают из-за своего возраста и проводят время в очередях в больницах, другие же наслаждаются благородной старостью. У японцев есть такая удивительная особенность — они не любят жаловаться. Им даже не уступают место. Только, если это специально отведенные места для пожилых. В любом другом случае они сами будут отказываться от вашего предложения сесть, так как не считают себя людьми престарелого возраста.

Обращаясь к вопросу о том, заинтересовано ли государство в устройстве жизни старичков, то и у этой медали две стороны. Для одних людей старость — это бизнес, так как японцы всегда славились своей медициной. Для других — это политика, так как пожилой человек — это тоже избиратель, и они должны быть ориентированы и на них. Компании и университеты отправляют людей на покой уже в 60 лет. Но большая часть даже на пенсии продолжают чем-то заниматься, подчеркнул Михаил Мозжечков.

Гид и переводчик Екатерина Иванова отметила, что развитие пожилого поколения мексиканцев зависит от того как они к этому возрасту подошли.

— Если люди подготовились к пенсии, то их жизнь будет насыщенной — они будут заниматься спортом, ходить и записываться в клубы, играть в теннис, и делать все что душе угодно. Женщины, например, любят заниматься рукоделием. В Мексике существуют и государственные организации, где пожилые и очень пожилые люди могут находиться целый день. Специально для них придумываются достаточно активные программы, приглашают артистов, ими занимаются, и происходит это все на уровне государства и бесплатно. Как детский сад для детей. Все чисто, аккуратно, есть медицинское обслуживание. Туда ходят и инвалиды, при этом им не обязательно быть престарелого возраста. Многие люди, которые хорошо зарабатывали в молодости, заводят на пенсии частный бизнес. Например, занимаются недвижимостью (покупают дома-отделывают-продают), строительством, или другим любимым делом. Что касается людей, у которых нет пенсии, бедные люди — их уделом становится семья. Они занимаются внуками, детьми, проживают с кем-то из них и находятся на попечении. Это, естественно, совершенно другой уровень жизни. Все-таки Мексика — страна контрастов.

Екатерина Иванова рассказала, что мексиканцы не стремятся обучаться на пенсии.

— Это редкость, которой занимаются только люди с высшим образованием, такая своеобразная профилактика Альцгеймера. В Мексике существуют культурные клубы, где за очень небольшую плату можно заняться музыкой, рукоделием, вышиванием, созданием поделок. Этим чаще занимаются женщины, нежели мужчины. И, конечно, все они очень любят путешествовать, проводить время с друзьями и семьей, за этим они и проводят большую часть престарелой жизни. Мексиканский рецепт правильной старости — не засиживаться дома, а двигаться, ходить на концерты, танцевальные площадки, рестораны, театры, музеи, лекции, а также проводить время с близкими.

Предприниматель Хайме Гомес из Мадрида подчеркнул, что в Испании много людей, которые доживают до ста лет.

— Пожилых испанцев много, и они вообще достаточно хорошо проводят время — играют в карты, отдыхают, и специально для них снижен процент, который они выплачивают государству. Но недавно вышел новый закон, продлевающий пенсионный возраст с 65 до 67 лет. Пенсия — сейчас одна из самых основных проблем страны, так как государство тратит на нее денежные резервы. Пенсия в Испании зависит от места работы человека. Если он работал на благо других — у него будет хорошая пенсия, если работал для себя — то пенсия будет значительно ниже. Самой маленькой пенсией считается 500 евро, а самой большой, примерно, 1500 евро. Средняя пенсия колеблется от 1-1,5 тысяч, но если учитывать плату за жилье, продукты, то и такой суммы покажется мало. К сожалению, в Испании повышен уровень безработицы, поэтому некоторые внуки не только не помогают своим бабушкам и дедушкам, но и живут за их счет.

По словам лингвокультуролога и журналиста Нидхи Балачандран, жизнь пожилых людей в Индии зависит от экономического статуса семьи.

— Если семья образованная — люди получают пенсию, у них есть какие-то инвестиции, а значит, родители в финансовом плане менее зависят от детей. Если необходимые финансы отсутствуют, к сожалению, старики вынуждены продолжать работать, так как другого выхода нет. Когда пожилым людям все-таки нет нужды работать после выхода на пенсию, тогда наступает настоящее время для веселья. В Индии очень развита поддержка среди друзей и соседей. Пожилые люди любят проводить время в группах. Они гуляют, общаются, бегают марафоны. Причем и мужчины, и женщины. Любимая утренняя задача — прогулка с друзьями. В целом, основной акцент деятельности в пожилом возрасте индусы делают на общении.

Нидхи Балачандран сообщила, что государство активно поддерживает пожилых людей и придумывает для них различные социальные программы.

— Если посмотреть статистику, то по сравнению с 1961 годом, в стране выросло число людей преклонного возраста. В настоящее время их уже 104 миллиона. Они обеспечены медицинской помощью и рядом социальных программ. Например, существует специальная программа для одиноких бездетных людей — полиция обязана ежемесячно посещать их и узнавать как у них дела. Есть такой закон, но как он исполняется на практике, конечно, неизвестно. Кроме того, в стране появилась новая акция — ежегодно 77 тысяч пожилых людей отправляются в паломничество. Это довольно актуально и называется соцан — высшее общество людей, которые собираются вместе в поиске истины. На встречах присутствует гуру или спикер, и они просто сидят и разговаривают на духовные темы. Занятия мужчин и женщин в этом случае разделены.

Как утверждает Лингвокультуролог, последнее время в крупных городах Индии открылись центры, где можно взять семью напрокат, чтобы старики, которые чувствуют себя одинокими могли почувствовать себя частью семьи. В таких организациях работают волонтеры. Но нельзя сказать, что это развитая тенденция, так как в центре Дели сейчас всего 25 клиентов. Подобная услуга стоит 150 рупий в час. Но в Индии вообще не очень чувствуется одиночество, так как после выхода на пенсию, существует традиция, возвращаться на малую родину, где живут семья и друзья детства. У женщин существуют кики-пати. Это такое развлечение, похожее на фанты. Каждая женщина вкладывает n-ую сумму денег и бумажку, на которой написано ее имя, потом из емкости вынимается записка с именем победительницы, и та срывает джекпот.

Нидхи Балачандран также отметила, что пожилые индусы выходят на пенсию в возрасте 60-ти лет.

Для пенсионеров Индии организовывают культурные центры, где устраивают развлекательные программы показывают фокусы, играют в шахматы. Все волонтеры в таких центрах — молодые. В индии ценят и любят своих стариков. По возможности устраивают им путешествия. А дети, которые живут заграницей, забирают к себе родителей на полгода, чтобы они могли отдохнуть, да и еще в кругу семьи.

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