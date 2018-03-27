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Во дворах улицы Ленина закрасили ещё одно граффити — теперь там бежевая стена
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Во дворах улицы Ленина закрасили ещё одно граффити — теперь там бежевая стена 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В центре Новосибирска закрасили ещё одно граффити — рисунок, появившийся несколько лет назад на стене дома № 6 к1 на улице Ленина.
Фотографию бежевой стены на месте граффити во дворе за зданием «Ростелекома» в редакцию НГС днём 27 марта прислал очевидец.
«Ещё одну работу закрасили во дворе на улице Ленина. Фото до и после», — написал читатель.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу мэрии с просьбой прокомментировать ситуацию.
В начале марта стало известно, что популярные у новосибирцев граффити во дворе гостиницы «Центральная» закрасили. На следующий день администрация гостиницы объяснила, почему это сделала. После того как стену закрасили, житель Новосибирска даже принёс к ней траурные цветы.
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