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44-летняя Хайди Клум перестала скрывать роман с 28-летним гитаристом Tokio Hotel
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44-летняя Хайди Клум перестала скрывать роман с 28-летним гитаристом Tokio Hotel 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
После расставания с миллиардером Вито Шнабелем супермодель и телеведущая Хайди Клум недолго скучала в одиночестве. Блондинка сблизилась с гитаристом рок-группы Tokio Hotel Томом Каулитцем (да-да, одним из тех самых близнецов).
Влюбленные не только не скрывают свои отношения — они их подчеркивают. На днях во время встречи в Лос-Анджелесе Хайди у всех на глазах страстно поцеловала Тома.
О личной жизни музыканта до знакомства с многодетной мамой Клум практически ничего не известно. Его брат-близнец Билл тем временем не скрывает свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.
А как вам выбор Хайди?
Фото: Instagram, Global Look Press
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