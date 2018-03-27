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Хайди Клум встречается с Томом Каулитцем
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Хайди Клум встречается с Томом Каулитцем 

Popcake.tv 51 минуту назад
Фото: Popcake.tv
-летняя модель Хайди Клум (Heidi), которая в-м году рассталась с Вито Шнабелем (Vito) переключилась на парней помоложе. Еще моложе!
По слухам, избранником Хайди стал-летний участник группы Tokio Том Каулитц (Tom). Папарацци удалось подловить их выходящими вместе из ресторана «Delilah» в Западном Голливуде.
А в минувшее воскресенье пара появилась вместе на шоу «America’s». Анонимные источники сообщают, что Том несколько часов ждал, когда Хайди выйдет со съемок, а когда модель наконец-то закончила работу, нежно поцеловал ее.
Эта информация кажется тем более ценной, что менеджерам группы и самим участникам всегда удавалось скрывать личную жизнь музыкантов. Это порождало сотни слухов, многие поклонники братьев Каулитцев даже не сомневались в нетрадиционной сексуальной ориентации основателей группы. Но так или иначе эти рассуждения всегда оставались на уровне сплетен.
Возможно, теперь Каулитц-младший решил, что пора обзавестись семьей и перестать прятаться?
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