Москвичи и гости столицы приглашаются пройти диагностику остеопороза 

С 27 марта по 27 апреля на ВДНХ будет проходить обследование костей на остеопороз методом ультразвуковой денситометрии. Все желающие смогут в порядке очереди могут бесплатно пройти данную процедуру.
Ежедневно с 10:00 до 18:00 в строении №452 ВДНХ (2 этаж) врачи будут проводить ультразвуковую денситометрию — тест, который определяет минеральную плотность костной ткани при помощи ультразвука. Он используется для диагностики остеопении и остеопороза, а также для определения риска развития переломов. Это исследование играет важную роль в выявлении остеопороза на ранней стадии, когда переломов еще нет.
«Для профилактики остеопороза важно отказаться от курения, ежедневно принимать не менее 1 г кальция (не менее половины этой нормы должно поступать не с таблетками, а с пищей — молочные продукты, сыр, творог, брокколи, апельсиновый сок) и обеспечить регулярные физические нагрузки, причём для профилактики остеопороза необходимы упражнения с утяжелениями», — поясняет главный врач ГКБ № 71, доктор медицины США, кандидат медицинских наук Александр Мясников.