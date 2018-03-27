Ещё
Москвичи и гости столицы приглашаются пройти диагностику остеопороза
Далее:
Читайте также:
Ещё

Москвичи и гости столицы приглашаются пройти диагностику остеопороза 

Вестник района Гагаринский 40 минут назад
Фото: Вестник района Гагаринский
С 27 марта по 27 апреля на ВДНХ будет проходить обследование костей на остеопороз методом ультразвуковой денситометрии. Все желающие смогут в порядке очереди могут бесплатно пройти данную процедуру.
Ежедневно с 10:00 до 18:00 в строении №452 ВДНХ (2 этаж) врачи будут проводить ультразвуковую денситометрию — тест, который определяет минеральную плотность костной ткани при помощи ультразвука. Он используется для диагностики остеопении и остеопороза, а также для определения риска развития переломов. Это исследование играет важную роль в выявлении остеопороза на ранней стадии, когда переломов еще нет.
«Для профилактики остеопороза важно отказаться от курения, ежедневно принимать не менее 1 г кальция (не менее половины этой нормы должно поступать не с таблетками, а с пищей — молочные продукты, сыр, творог, брокколи, апельсиновый сок) и обеспечить регулярные физические нагрузки, причём для профилактики остеопороза необходимы упражнения с утяжелениями», — поясняет главный врач ГКБ № 71, доктор медицины США, кандидат медицинских наук Александр Мясников.
Вестник района Гагаринский: последние новости
Акция «Поможем подготовиться к школьному балу!» стартует 21 марта В ЮЗАО рано утром открылись избирательные участки Библиотека Данте Алигьери приглашает на концерт фортепианной музыки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Веры Брежневой новая молодая соперница9
Лазарев показал видео с сыном и озадачил фанатов4
ЧП: что должен знать ребенок, чтобы спастись5
Фанаты не оценили фото Рудковской и Плющенко
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки4
Видео
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
01:38
Фруктовые соки признаны смертельно опасными
Еда
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение