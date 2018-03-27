Москвичи и гости столицы приглашаются пройти диагностику остеопороза

С 27 марта по 27 апреля на ВДНХ будет проходить обследование костей на остеопороз методом ультразвуковой денситометрии. Все желающие смогут в порядке очереди могут бесплатно пройти данную процедуру.

Ежедневно с 10:00 до 18:00 в строении №452 ВДНХ (2 этаж) врачи будут проводить ультразвуковую денситометрию — тест, который определяет минеральную плотность костной ткани при помощи ультразвука. Он используется для диагностики остеопении и остеопороза, а также для определения риска развития переломов. Это исследование играет важную роль в выявлении остеопороза на ранней стадии, когда переломов еще нет.