Маликова Стефания Дмитриевна 

Дата рождения: 13 февраля 2000 года
Место рождения: Москва
Знак зодиака: Водолей
Стефания Маликова, родившись в артистической семье, была обречена стать звездой. Ее папа — композитор и популярный певец, заслуживший звание народного артиста России, Дмитрий Маликов, дед — один из основателей и бессменный лидер культового ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов, бабушка — в прошлом солистка, а ныне директор того же коллектива, Людмила Вьюнкова. С самого детства Стеша была окружена творческими людьми, училась у них и искала собственный путь. Уже в возрасте девяти лет она давала интервью, в которых уверенно заявляла, что видит себя дизайнером одежды и намерена учиться по выбранной специальности в Европе. Модельером Стефания пока не стала, но в модельном бизнесе она, несомненно, делает большие успехи. В 14 лет она участвовала в презентации коллекции Игоря Чапурина в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week. Показ и линия одежды были посвящены 55-летней годовщине создания культовых кукол Барби. В октябре 2014 года Стефания приняла участие в дефиле на Bosco Fashion Week вместе с Анной Шульгиной, Владом Смертиным, Екатериной Вилковой и другими непрофессиональными моделями. Стеша появлялась на обложках таких модных изданий как Elle Girl, Tatler, Hello!, OK. Родители всячески поддерживают свою дочь в ее стремлении к реализации в профессии. Будучи яркой представительницей современной молодежи, Маликова активно продвигает себя в Инстаграме и других соцсетях. Ежедневно она публикует новые фото, оттачивая технику и образ. Следует заметить, что из своих фото в сети Стефания уже сложила портфолио достойное иных куда более опытных моделей, а на ее аккаунт в Инстаграме подписались уже больше 330 тысяч человек. Отец восходящей звезды Дмитрий Маликов вполне резонно обеспокоен безопасностью своей дочери и не раз высказывался, что готов при надобности поставить на место ее «псевдопоклонников». Стеша попробовала себя и в традиционной для Маликовых области шоу-бизнеса, исполнив вместе с Юрием Киселевым композицию «Не торопитесь нас женить», которая заработала премию «Золотой граммофон».
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Личная жизнь Стефании Маликовой
Стефания с детства дружила с сыном певицы Валерии Арсением Шульгиным. Долгое время считалось, что их дружба перерастет в серьезные отношения и возможно в брак. Ребята постоянно были вместе, а когда Арсений уезжал на музыкальные конкурсы, поддерживали связь в интернете. Затем в жизни Стеши возник Тимофей Муравин, романтические фото с которым появились в соцсетях в середине 10-ых годов. В 2017 году Стефания вышла в свет с 19-летним Леонидом Груздевым, сыном бизнесмена Дмитрия Груздева. Недавно у Стеши родился брат. Ее родители воспользовались услугами суррогатной матери.