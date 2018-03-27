Девушки на миллиард: 10 самых горячих подруг Дональда Трампа

Есть целый миллиард причин, по которым некоторые из самых горячих девочек планеты встречались с таким парнем, как Дональд Трамп . И мы не имеем в виду только деньги — хотя, черт возьми, хватило бы только их. Трамп всегда был уверенным лидером, способным увлечь за собой кого угодно. Политики и серьезные инвесторы, миллиардеры и гениальные изобретатели до сих пор считают привилегией дружбу с этим одиозным республиканцем. С такими раскладами было бы просто глупо выбирать девушек не первого эшелона — и Трамп этим не занимался никогда.

Роуэнн Брюэр

Дональд Трамп заполучил эту мисс Мэриленд практически случайно. Вечеринка у миллиардера закончилась для Роуэнн постелью, после чего Трамп буквально завалил красотку подарками. Частный вертолет, тонны бриллиантов — прекрасный роман.

Мелания Кнаусс

Словенская супермодель Мелания Кнаусс переехала в Нью-Йорке еще в 1996 году — и тут же стала объектов внимания дюжины модных журналов. Ее фотосессия для Sports Illustrated превратилась в настоящий карьерный трамплин. Дональд встретил Кнаусс на вечеринке, с тех пор пара неразлучна.

Габриэла Сабатини

У Трампа случился короткий, но весьма бурный роман со звездой тенниса из Аргентины. Месяц счастья — вот, как охарактеризовали увлечение миллиардера многочисленные папарацци.

Кара Янг Супермодель Кара Янг появилась в жизни миллиардера в 2001 году. Сплетни, скандалы, интриги, расследования — вообщем, все то, что делают люди при виде молодой красотки, идущей под руку с таким видным женихом. Дональду Трампу пришлось вызывать Кару в прямой радиоэфир, чтобы та подтвердила свой новый статус.

Карла Бруни

Итальянская супермодель, а ныне певица, Карла Бруни не нуждалась в деньгах никогда. Красотка одновременно крутила роман с Эриком Клэптоном Миком Джаггером и Трампом, а потом вышла замуж за Николя Саркази. Что, в конце концов, она такого умеет?!

Эллисон Джаннини

Джаннини, как и многие избранницы Трампа — девушка очень самостоятельная. Степень бакалавра искусств в Университете Южной Калифорнии, роли в нескольких фильмах и, в конечном итоге, собственное агентство недвижимости, работающее только со знаменитостями.

Марла Мейплс

А вот эта взбаламошная девчонка стала причиной развода Трампа и Иваны. С Марлой Дональд, по собственному признанию, чувствовал себя настоящим мужиком — что бы это ни значило.

Ивана Зельничкова

Эпатажный политик довольно падок на девушек из Восточной Европы. В 1977 году Трамп взял в жены чешскую фотомодель Ивану — и прожил с ней счастливо пару десятков лет. При разводе Ивана получила 25$ миллионов: по одному на каждый год брака.

Ингрид Сенхейв

Трамп встречался с моделью Sports Illustrated всего несколько раз, переживая ссоры с Марлой. Ни Сенхейв, ни сам миллиардер не намеревались превращать разовые встречи во что-то большее, предпочтя остаться близкими друзьями.