Агрохолдинг начал производство колбасок «Чиполетти» из свинины

АПХ «Мираторг» , крупнейший производитель основных видов мяса в России, сообщает о запуске производства на мясоперерабатывающем заводе СК «Короча» новой продукции — линейки колбасок «Чиполетти» из свинины.

Мясоперерабатывающий завод СК «Короча» — крупнейшее в России и одно из самых высокотехнологичных предприятий в Европе. Мощность завода составляет 3,3 млн голов в год. В рамках реализации стратегии увеличения объема производства продукции в потребительской упаковке для максимального удовлетворения потребительских запросов предприятие регулярно совершенствует существующие рецептуры и разрабатывает новые, расширяя продуктовую линейку.

Новая продукция представлена тремя видами колбасок из свинины: «Чиполетти» с жареным луком, «Для гриля» и «По-итальянски». В составе колбасок только высококачественное мясо от животных, выращенных на собственных свиноводческих площадках агрохолдинга, натуральные приправы и специи. «Чиполетти» отлично подходят как для жарки на сковороде в домашних условиях, так и для приготовления на гриле. В зависимости от вида колбасок вес упаковки составит от 240 до 280 гр. «Чиполетти» поставляются в торговые сети в лотках с применением защитной атмосферы, благодаря которой колбаски до 15 суток сохраняют свою свежесть при температуре хранения от — 1,5 до 4 0С. В ближайшее время для удобства потребителей и увеличения срока хранения продукции также планируется начать выпуск «Чиполетти» в замороженном виде.

«На сегодняшний день мясоперерабатывающий завод СК «Короча» производит более 200 наименований продукции в потребительской упаковке. Вся продукция, изготавливаемая на предприятии, проходит строжайший контроль качества на всех этапах производства — от сырья, поступающего с собственных свинокомплексов агрохолдинга «Мираторг» до транспортировки продукции в торговые сети», — прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.