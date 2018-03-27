Бег с мусором — новейший фитнес-тренд из Швеции

Называется он плоггингом. Рассказываем, чем отличается от обычных походов с мешком отходов к помойке.

Он более эффективен, чем бег в никуда на беговой дорожке или обегание мусора во время занятий на улице. Названный плоггингом, он представляет собой сбор мусора (по-шведски «плока апп») во время джоггинга (а это, в свою очередь, медленный бег трусцой).

Полезный для окружающей среды тренд пришел из Швеции. А в середине февраля некоммерческая организация «Сделаем Америку красивой» при поддержке международного медицинского приложения Lifesum попыталась внедрить его в США и вовлечь максимальное число людей.

Концепция проста, как все гениальное: бег полезен для здоровья, а сбор мусора — это пятерка с плюсом для окружающей среды и вашего района. Не требуется становиться членом какого-то общества или приобретать дополнительное оборудование. Не существует определенных правил: вы можете поднять один сигаретный окурок или наполнить мусором целый мешок. После этого ваш маршрут станет чище и приятнее.

Хотя чередование спринта (бег за бутылкой) с короткими паузами (поднимание бутылки) укрепляет вашу выносливость, но личный тренер знаменитостей Дон Саладино высказывает опасения относительно бега с грузом.

«Ходьба с грузом на одной стороне заставляет другую сторону балансировать для устойчивости, что полезно при поддержании определенной позы и перекладывании веса с одной стороны на другую, что также тренирует сердце. Однако бег с весом имеет больше рисков, чем преимуществ. Точно так же, как вы можете перенапрячь свои правосторонние мышцы, если носить сумку все время в правой руке, так и плоггинг может создать подобный дисбаланс. Он также может вызвать боль в шее или спине и увеличить риск травмы, когда вы выполняете простые упражнения типа отжиманий, которые требуют одинаковой силы с обеих сторон тела», — утверждает он, цитирует американский Woman’s Day.

Поэтому Саладино рекомендует новый тренд только для опытных бегунов, а также советует перекладывать мусор из руки в руку, чтобы нести его одно и то же время с каждой стороны. Чтобы максимизировать преимущества плоггинга, можно также садиться на карточки при его сборе. Главное — не переусердствовать, а сочетать приятное с полезным!

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