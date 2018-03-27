Невидимый способ притачивания накладного карма: способ от-кутюр

Но этот способ не очень надежный, так как ручная строчка не прочная и может порваться во время носки готового изделия.

В настоящем мастер-классе рассмотрим невидимый способ обработки от-кутюр. Такой способ притачивания кармана на подкладке малоизвестен, но наиболее популярен у профессионалов.

Вам потребуется:

Ткань Подкладка Клеевая прокладка Выкройка кармана Игла, булавки, нитки, ножницы Разметочный инструмент (мелок, акваручка или карандаш)

Карман в шве как у Max Mara: мастер-класс

Шаг 1 Выкроить детали кармана с цельнокроеной обтачкой шириной 4 см с припусками 1 см.

Шаг 2 Обтачку укрепить клеевой прокладкой. В данном случае это дублирин.

В случае, если карман из-за расположения рисунка выкраивают по косой или если у вас рыхлая ткань, клеевой укрепляют весь карман вместе с припусками.

Разметить контуры кармана по выкройке.

Шаг 3 Отрезать от выкройки двойную ширину обтачки. Это будет выкройка подкладки кармана.

Выкроить подкладку с припусками 8 мм. Таким образом, она меньше кармана на 2 мм по контуру. Это нужно, чтобы в готовом кармане подкладка не выглядывала по краям.

Шаг 4 Наложить подкладку лицом к лицу на верхний срез кармана. Настрочить подкладку на карман, оставляя отверстие в шве длиной 5-6 см.

Заутюжить подкладку наверх, на припуски шва.

Шаг 5 Сложить карман и подкладку лицом к лицу, согнув его по линии верха кармана.

Сколоть подкладку и карман, совмещая припуски.

Карман тем самым припосадится на подкладку.

Как пришить накладной карман с боковым входом, читайте на BurdaStyle.ru Шаг 6 Разметить карман по подкладке, особенно тщательно в закруглениях, они должны быть одинаковыми на двух карманах. Это обязательно!

Шаг 7 Стачать подкладку и карман самым широким наметочным стежком на машинке или сметать мелкими стежками вручную.

Шаг 8 Высечь углы припусков вверху, не доходя до строчки 2 мм.

В закруглениях припуски подрезать до 2-3 мм.

Вывернуть карман через незашитый участок шва.

Шаг 9 Выметать край кармана со стороны подкладки с переходным кантом 1 мм, чтобы подкладку не было видно с лица кармана.

Приутюжить карман сначала с наметкой, потом без со стороны подкладки.

Шаг 10 Удалить наметку из шва притачивания подкладки к карману.

Застрочить отверстие в верхнем шве подкладки.

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Шаг 11 Разметку кармана с изнанки пальто (жакета) перенести на лицевую сторону наметочным стежком.

Шаг 12 Наколоть карман по разметке только по верхнему краю

Отвернуть карман наверх, а подкладку наколоть по разметке булавками поперек.

Шаг 13 Настрочить подкладку на пальто (жакет) точно по сгибу, отгибая припуски. Вверху кармана сделать поперечные закрепки.

Припуски подкладки опять заутюжить на строчку

Шаг 14 Отвернуть карман на подкладку, наколоть его поверх подкладки, перекрывая ее по контуру.

Наметать карман, убрать булавки.

Хорошенько приутюжить карман с изнанки.

Важно! С лицевой стороны карман не утюжим, иначе проступят все припуски.

Шаг 15 Навощить нить для ручной строчки кармана, проутюжить нить на ненужном кусочке ткани. Воск впитается в нитку, она станет более гладкой и прочной. Если нет швейного воска, как у меня, можно взять простую свечку.

Пришить карман, отвернув ткань так, чтобы край кармана выступал на 1 мм.

Ручные стежки прокладывать часто и чуть ниже края кармана. Так их будет совсем не видно с лица и край кармана будет лежать естественно.

Осталось еще раз проутюжить карман с изнанки и вуаля! Готово! Строчка спрятана внутри кармана и вся нагрузка в носке ложится на подкладку. А с лица ее не видно. Припуски тоже спрятались между подкладкой и верхом кармана. Внутри кармана только гладкая подкладка. Прочно и красиво.

Светлана Хацкевич

Светлана закончила ВУЗ по специальности «Инженер-технолог швейного производства». Более 20 лет преподает технологию шитья. Является старшим преподавателем в «Академии Burda». Мы знаем Светлану по ее работе на сайте с момента его основания. Она щедро делится знаниями и заражает своей любовью к шитью.

Света ведёт свои странички в Instagram и Вконтакте.

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