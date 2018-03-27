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Подольская в халате показала беспорядок дома
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Подольская в халате показала беспорядок дома 

WDay.ru 27 минут назад
Фото: WDay.ru
Оказывается, звезды тоже не очень любят делать уборку.
Наталья Подольская решила поделиться с поклонниками радостью от прихода весны и похвастаться новым пальто. Но фолловеры не оценили ни модный образ, ни фон, на котором певица сделала селфи.
Пальто грязно-розового цвета действительно напоминает махровый халат, причем явно не новый. Вообще, вне сцены Подольская стала одеваться словно обычная домохозяйка. Недаром фанаты настойчиво советуют ей сменить имиджмейкера. «Наташа, что у вас за стиль? Бабулькин!» — написали звезде в комментариях.
Публикация от Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)
22 Мар 2018 в 3:49 PDT  Но еще больше фолловеров смутил беспорядок в прихожей, где стоит певица. «Что за натюрморт? Складная лестница, обувь, открытый шкаф и… мешок с мусором», «Пакеты с мусором в зеркале — не очень симпатично», — сразу раскритиковали Подольскую.
Хотя признайтесь, у кого из вас дома идеальный порядок? А звезды — такие же люди и тоже не любят (а порой и просто ленятся) делать уборку. Среди звезд, которые ведут неравный бой с беспорядком и, увы, не всегда одерживают победу, — Ксения Собчак, Анастасия Волочкова, Ани Лорак.
Ну, а зарубежные знаменитости чистотой в доме вообще не заморачиваются и не стесняются показывать свой домашний бардак в социальных сетях. Убедитесь в этом сами!
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