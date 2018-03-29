Растолстевшая Ирина Шейк вышла на улицу без юбки

Ирину Шейк редко можно увидеть не при полном параде: обычно модель идеально одета и накрашена. Но недавно выдался как раз такой случай: звездная красавица с мужем вышла за покупками.

Несмотря на дождь и прохладную погоду, Ирина надела просторную длинную рубашку с леопардовым принтом, а вот про юбку или джинсы совсем забыла. Так что все прохожие могли полюбоваться на почти полностью обнаженные ноги модели. Правда, только издалека: ведь рядом с Шейк шагал ее любимый мужчина. Кстати, одетый не в пример теплее: похоже, пара взяла пример с других звездных влюбленных. Совсем недавно Пэрис Хилтон на свидании с женихом тоже предпочла пожертвовать комфортом и замерзнуть в прозрачном платье ради красоты.

Больше фото — по стрелке

Но самое главное, заметили поклонники, — Ирина, похоже, продолжает поправляться. Ее длинные ноги уже не выглядят такими стройными, как раньше. После рождения дочери (малышке вчера исполнился год) Шейк на удивление быстро пришла в форму. Хотя после беременности звезда не стала изнурять себя диетами. Она то и дело выкладывала в Instagram фото пасты, тортов, бургеров и наггетсов.

Карьера не пострадала — через месяц после родов Шейк в очередной раз стала лицом новой линии нижнего белья, а через два вышла на подиум. А вот пару месяцев назад ее фигура начала стремительно расплываться.

Конечно, на отретушированных профессиональных фото этого не видно, зато на «прогулочных» кадрах, пойманных папарацци, очень даже заметно. Видимо, все съеденные тортики наконец-то аукнулись молодой маме. Так что пора заменять их на брокколи и куриную грудку! Тем более скоро лето, и поклонники жаждут увидеть Шейк в купальнике, чтобы в очередной раз полюбоваться ее красотой.

Больше фото — по стрелке

Больше фото — по стрелке

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