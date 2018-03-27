Червь-паразит присоединился к глазу женщины

Женщине из Индии потребовалась сложная хирургическая операция для удаления длинного белого червя, который присоединился к ее глазу позади роговицы. Для проведения процедуры хирургам пришлось использовать нос пациентки. 42-летняя жительница маленькой деревушке в индийском штате Уттар-Прадеш явилась в больницу с жалобами на проблемы со зрением. Врачи провели обследование и заявили пациентке о том, что у неё имеется похожая на нить структура позади глаза. Впоследствии выяснилось, что эта самая структура представляет собой червя-паразита, который попал в организм пациентки, судя по всему, после укуса насекомого. Длина этого паразита составила около 1 см. Эксперты установили, что этот червь Loa loa довольно распространен в Западной Африке, однако он чрезвычайно редко встречается в Индии. Для удаления захватчика врачи использовали местную анестезию, которая парализовала червя. Затем через нос они женщины добрались до этого существа, зацепили его специальным инструментом и извлекли наружу. После удаления червь-паразит был отправлен в отделении микробиологии для изучения, и там специалисты установили его происхождение. Неофициальное название червя Loa loa — «африканский глазной червь», поскольку довольно часто он движется именно в сторону глаз. После проведения операции все неприятные симптомы у женщины вроде резкой боли и нарушений зрения быстро исчезли. Обычно личинки подобного червя попадают в организм человека после укусов мух, которые распространены на западе и в центре Африки. Личинка созревает в организме, а потом движется по телу, нередко достигая глаз, носа и даже гениталий. Взрослые черви выпускают микрофилярии в кровоток, которые порой добираются до легких. С кашлем они выносятся в воздух, попадают к мухам, и цикл повторяется снова. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)