Алессандра Амбросио заедает расставание с женихом

Бывший ангел Victoria's Secret тяжело переживает разрыв с отцом своих двоих детей. На помощь приходят огромные пакеты с едой.

36-летнюю Алессандру Амбросио, живущую в городке Брентвуд, что под Лос-Анджелесом, местные папарацци фотографируют на улице каждый день без выходных: супермодель выходит из дома то на фитнес, то за покупками, то по другим делам и никогда не прячет лицо под кепкой. Напротив, даже старается продемонстрировать новый крутой повседневный образ и идеальную улыбку.

Поклонники знаменитости, которые следят за этими снимками (делать это несложно, поскольку бразильянка сама регулярно делится ими на своей странице в Instagram), давно заметили, что ничего тяжелее пластмассового стаканчика со свежевыжатым соком или смузи или бумажного стаканчика с латте в ее руках не увидишь. Даже покинув в прошлом году ряды ангелов Victoria's Secret, она не завершила всю свою карьеру и продолжает тщательно следить за фигурой. Тем удивительнее было подловить ее с огромным пакетом еды в руках…

Выглядела Алессандра, спешащая с ним в машину, непривычно понуро. Вдряд ли эти покупки для ее детей — 9-летней дочки Ани Луизы и 5-летнего сына Ноа Феникса: им она, как правило, покупает продукты других марок. Скорее всего, таким образом звезда заедает стресс от расставания с их отцом — бизнесменом Джейми Мазуром. Пара встречалась с 2005 года, жила вместе, была помолвлена. В каждом интервью на вопрос о замужестве Алессандра неизменно отвечала, что мечтает выйти замуж, что совсем не против походить в статусе законной жены и ждет от жениха решительных действий. Но их так и не последовало…

Алессандра и Джейми теперь смотрят в разные стороны…

Может, это и стало одной из причин разрыва их отношений? Как бы там ни было, знаменитость, у которой 9 миллионов подписчиков в Instagram, время от времени делилась красочными семейными снимками, на которых присутствовал и Джейми. Однако их так давно нет, что можно не сомневаться: она уже вычеркнула его из своего сердца и не надеется на воссоединение.

Тенденция

Невероятно, но факт: ее ровесница, землячка и лучшая подруга по Victoria’s Secret Адриана Лима, которая по-прежнему остается главным ангелом компании, будучи также мамой двоих детей, столь же несчастной в личной жизни. В 2016 году она развелась с сербским баскетболистом Марко Яричем и с тех пор периодически с кем-то встречалась, эмоционально признаваясь в любви новому избраннику в своем Instagram. Но в последнее время посты Адрианы, которые чередуются порой грустными, чуть ли не плачущими селфи, о другом: как она разочаровалась в мужчинах и как верит в то, что женщина счастливо может прожить и одна… И это при том, что и Лиму, и Амбросио давно признали одними из самых красивых и привлекательных моделей в мире по версии всего, чего угодно. Что ж, видимо, красота и привлекательность этим девушкам личного счастья не приносят.

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