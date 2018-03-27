Похудевшая Ольга Шелест показала фигуру в роскошном красном

Вот это да: телеведущую, которая всегда была немного «в теле», на последнем выложенном ею снимке в Instagram — просто не узнать! Ольга Шелест чудо как стройна и хороша. Потрясающую фигуру она показала в сногсшибательном ассиметричном красном платье от любимого модельера Игоря Чапурина, которого заодно таким образом поздравила с днем рождения.

«Набрала я прилично лишних килограммов, и их было крайне тяжело сбросить, — всего год назад признавалась звезда в эксклюзивном интервью нашему изданию, рассказывая про свою беременность. — Когда Айрис исполнилось 6 месяцев, мне предложили пробежать в благотворительном полумарафоне. Я сначала отказывалась. «Вы что, — говорю, — я кормлю, у меня 20 лишних кило, куда я побегу?» На что мне ответили, что это, наоборот, мой шанс вернуться в форму. И понеслось: пять тренировок в неделю, ограничения по питанию, жуткий стресс. Но сработало. И самое главное, что я вынесла из этого марафона, — что мне понравилось бегать».

Так что эта шикарная фигура — результат упорного, но доступного практически каждому труда. Ведь бег имеет меньше противопоказаний по здоровью, чем, допустим, силовые тренировки. А значит у многих из нас есть реальный шанс к тому времени, когда сойдут снега и настанет настоящая весна, влезть в такое же роскошное платье.

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