Интимный вопрос: когда и почему у женщин слишком много естественного лубриканта

Гораздо чаще женщины жалуются на противоположную проблему, и если не смотреть в корень — почему она возникла, и все ли с вами в порядке в целом, — то моментальное решение продается в любой аптеке. Но что делать, если вам не просто не нужен лубрикант, а наоборот, со своим, натуральным — перебор?

Некоторые наши читательницы жалуются: «Недавно во время секса я стала настолько мокрой, что нам просто пришлось остановиться и вытираться. Это было ужасно. Помогите!»

Начнем с того, что ничего ужасного в этом нет. Определенное количество естественной природной смазки необходимо для приятного секса. Она не только способствует легкости проникновения и позволяет мужчине действовать более энергично, но и повышает чувствительность твоих интимных мест, увеличивая твой шанс на умопомрачительную разрядку.

Количество вагинальной смазки может быть разным у разных женщин и меняться от одного акта к другому. Вот несколько возможных причин, по которым вы становитесь более влажной:

Если недавно вы начали (или прекратили) принимать противозачаточные таблетки или перешли на новые. Это вызывает гормональные колебания, которые и могут быть причиной того, что вы буквально «таете» в руках любимого.

На разных этапах менструального цикла степень увлажненности тоже меняется. Организм многих женщин вырабатывает больше смазки во время овуляции.

Наиболее вероятная причина: чем сильнее вы возбуждены, тем больше смазки выделяется. Так что смущаться тут совершенно не стоит. На самом деле, ваш мужчина наверняка мысленно одобрительно похлопал себя по плечу: дескать, ну я-то знаю, как ее завести.

Однако если вы стали такой влажной, что пенис партнера выскальзывает из вас, или вы не чувствуете, как он совершает фрикции, используйте презерватив. Можно поэкспериментировать с разными текстурами (ребрышками, пупырышками), чтобы усилить ощущения.