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Фестиваль иллюстрации пройдет в Северо-Восточном округе
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Фестиваль иллюстрации пройдет в Северо-Восточном округе 

Управа района Лосиноостровский 39 минут назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
1 апреля в Северо-Восточном округе столицы, в пространстве «Куб» дизайн-завода «Флакон», пройдет фестиваль иллюстрации «Ты нарисуешь лучше». Там соберутся те, кто занимается современной иллюстрацией.
Для гостей подготовили выставки, мастер-классы и лекции, тату, музыку и маркет графических работ. Главный вопрос мероприятия: что останется от иллюстрации, если убрать визуальное, внешнее и попробовать пересказать словами. Когда человек уже внутри процесса иллюстрирования, ему нужно плыть дальше и не забывать дышать. На сайте «Флакона» говорится, что объясняться иллюстрацией — все равно, что говорить на иностранном языке.
Вход на мероприятие свободный. Напомним, «Флакон» находится по адресу: ул. Б. Новодмитровская, д. 36. Всех желающих ждут с 12.00 до 23.00.
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