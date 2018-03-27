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Стал известен пол будущего ребенка Анны Цукановой-Котт
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Стал известен пол будущего ребенка Анны Цукановой-Котт 

WomanHit.ru 57 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Почти все столичные кинопремьеры проходят примерно по одному сценарию, но иногда гости начинают импровизировать. В один прекрасный момент в респектабельной атмосфере светского дефиле вдруг появилась весенняя бесшабашность. За последнюю в полной мере отвечали актриса Елена Беркова и ее муж Андрей Стоянов. Платье, в котором блистала звезда фильмов для взрослых, было настолько откровенным, насколько это вообще возможно в условиях суровой московской весны, и «Стоп-кадр» решил оставить этот наряд за кадром. Никто не мог пройти мимо Берковой, со всех сторон сыпались возгласы изумления, стук падающих в обморок тел впечатлительных пуритан и комплименты, на волне которых Елена сообщила, что подумает насчет выдвижения своей кандидатуры на следующих выборах.
Кинопремьера, «Октябрь», 21 марта
Актриса Анна Цуканова-Котт, вернувшаяся после отпуска в Азии, даже не стала озвучивать причину своего длительного отсутствия, все и так было очевидно — Анна на шестом месяце беременности. Настасья Самбурская, увидев Анну, начала кому-то звонить, так что новость разлетелась по тусовке довольно быстро. Как рассказала сама Аня, о том, что у них будет девочка, она не хотела распространяться, но секрет случайно выдал муж, Александр Котт, причем в интервью телевизионщикам.
При появлении актера Дмитрия Грачева, весьма похожего на Владимира Путина даже без грима, присутствующие приосанились. Сфотографировались с двойником президента в итоге практически все: как актеры, так и обычные зрители, — Дмитрий был совершенно не против.
Наталью Рудову трудно представить в плохом настроении. И даже если актрису посещает меланхолия, едва заметив фотографов, Наташа сразу преображается и готова продемонстрировать всем невероятную бодрость духа, а также ослепительную улыбку и совершенный маникюр.
Бывшая жена Бориса Грачевского Анна и ее муж баскетболист Артем Кузякин на красную дорожку зашли в обход очереди, просто перешагнув через заградительную ленту. Охранник смалодушничал и не решился задавать вопросы двухметровому нарушителю. Ну а Анну в очках просто никто не узнал.
Максим Виторган на вопрос, придет ли на премьеру его супруга, Ксения Собчак, лишь отрицательно покачал головой. Ксения Анатольевна с неудачным исходом выборов не бросила начатые ею дела и продолжила свою нелегкую битву за закрытие волоколамской свалки. Чтобы избежать излишнего внимания, Максим сразу прошел в зал, где притворился одновременно спящим и разговаривающим по телефону.
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