Как связаны ответственность бизнеса, пожар в Кемерово и сухарики «кириешки»

Рынок сам нормально ничего регулировать не может. Атланты капитала — в массе люди низкой социальной ответственности.

Рынок зависим от человеческого фактора. Кто-то, как Генри Форд , повышает зарплаты своим рабочим и дает им дешевые кредиты, чтобы они покупали собранные их же руками тачки. А кто-то предпочитает закрывать заводы на родине, чтобы его смартфоны за миску риса по 12 часов в сутки собирали китайские и индийские дети. И то, и другое — рабочие бизнес-модели.

Не надо рассказывать сказки, что Денис Штенгелов был не в курсе, а «Зимнюю вишню» спалили по халатности охранника и пожарного.

Я работал с богатыми людьми, есть два основных типа. Те, кто контролирует всю свою бизнес-империю лично от уборщицы до вице-президента. И те, кто собирает под свои сильную команду и делегирует им полномочия.

Таким образом, пластиковый ТЦ «Зимняя Вишня» с поваром вместо пожарного и регистрацией малого предприятия, которое избегает в этом статусе кучи проверок — детище самого Штенгенлова или собранной им по своему образу и подобию команды.

Я почитал интервью Дениса, его бизнес-стратегия сводится к одному: экономиться на всем, что можно, демпингом давить конкурентов.

Вы читали состав «кириешек»? Я однажды решил чего-нибудь взять к пивку, подумал чипсы вредны и решил, что сухарики пойдут лучше. Взял эти самые «кириешки» — так там в составе вся таблица Менделеева. Хотя, казалось бы, сухари, что там — хлеб, соль, масло и специи. Но даже на сухариках корпорация Штенгелова экономила, за счет химии вместо натуральных продуктов максимально снижая себестоимость и отпускную цену.

А на Западе вы думаете иначе? Рыночек отруливает, и все бизнесмены, благодаря конкуренции, носят клиента на руках?

Хрен там! Значительная часть мировых миллиардеров, жадные жабы, которые удавятся за копейку и до конца жизни носят дешевые костюмы. Миллиардер Гетти не хотел платить выкуп за внука из плена итальянской мафии, пока ему ухо внучка не прислали. И то упирался.

Чтобы бизнес был социально ответственным, нормальное, заботящиеся о своих гражданах государство должно выставлять рынку красные флажки и регулировать его так, чтобы выгодно было всем, а не только предпринимателю.

Знаете, что еще может направить капитализм в нужное русло?

Вера! Собственно капитализм, рынок и предпринимательство расцвели в Европе, когда бизнес вели аскетичные верующие люди. Люди, которые работали на совесть и боялись гнева Господа.

Штаты основали неистовые пуритане, Германию и Швейцарию сделали богатыми и сильными — протестанты-кальвинисты.

Есть образ идеального бизнесмена и в России — это старобрядцы. Бытует ошибочное мнение, что староверы это амиши, которые против любого прогресса).

Староверы — это с одной стороны, глубоко верующие, хранящие традиционные ценности люди, а с другой — успешные предприниматели. У староверов — один из главных грехов — мало и халатно работать. Поэтому они, с одной стороны, очень работящие, а с другой — аскетичный образ жизни не дает им спускать заработанное на кокаин, алкашу, блядей и казино).

До революции староверы составляли 20−25% населения России, при этом 60% национального капитала контролировали купцы и фабриканты-староверы: Морозовы, Мамонтовы, Рябушинские.

Опять же, Вера определяла поведение богачей-староверов, на их фабриках были самые высокие зарплаты, они первыми ввели 8-часовой рабочей день, много денег жертвовали на благотворительность.

Общины староверов за рубежом также коммерчески успешны, в Штатах, Европе, Латинской Америке. Они много зарабатывают, но при этом хранят традиции и не смешиваются с местными народами.

У меня около дома — крупнейший в Москве центр старообрядцев — «Рогожка», там и территория храма прекрасная: пруды, утки, коты, отлично можно погулять с детьми и девушкой и прекрасная трапезная, с вкуснейшими блюдами русской кухни и просто утром можно увидеть как на службу идут люди с прекрасными русскими лицами, приезжающие на не гламурных, но приличных авто.

Вера не позволяет таким людям давать взятки, жульничать, воровать и делать свою работу плохо. Ведь они ежечасно ощущают на себе взор самого строго Судьи — Господа. И служат ему, а не Тельцу.