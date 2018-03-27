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Дом Павлова в Волгограде одели в строительные леса
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Дом Павлова в Волгограде одели в строительные леса 

АиФ Волгоград 53 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Завершается подготовительный этап для начала капремонта Дома Павлова в Волгограде, здание уже одели в леса.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, для ремонта объекта уже закуплены и доставлены на склады необходимые материалы. Работы по обновлению здания стартуют в ближайшие дни. До конца мая подрядчик отремонтирует кровлю и фасад, а также приведет в порядок подвалы. Добавим, что замена инженерных коммуникаций по решению жильцов перенесена на более поздний срок.
Кроме здания по улице Советской, 39 в единый архитектурный ансамбль дома Павлова входят еще три сооружения, в двух из них капремонт уже начался.
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