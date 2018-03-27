Соседей дома Павлова в центре Волгограда окружили строительными лесами

Дома на улице Советской, пережившие Сталинградскую битву, обносят строительными лесами и впервые за 40 лет отправляют на капитальный ремонт. До конца мая рабочие покрасят фасад в нежно-персиковый цвет, заменят все коммуникации и расстеклят балконы.

— Мы будем проводить капитальный ремонт фасадов домов № 32 и 36 по проспекту Ленина, — рассказывает мастер строительно-монтажных работ группы компаний «Высота» Алексей Дорофеев . — Вместе с ними мы отремонтируем соединяющую колоннаду, которая стоит за спиной памятника Ленину.

Перекрикивая шум дороги, строители обносят исторические фасады ограждениями. Получив разрешение на проведение работ и дождавшись хорошей погоды, больше 40 рабочих начнут менять канализацию и электричество, счищать старую краску и ремонтировать подвал.

— Нам придется работать усиленными темпами — капитальный ремонт домов должен закончиться до конца мая, — уточняет Алексей Дорофеев. — Возможно, будем выходить в две или три смены. Не скрою, иногда придется помешать жителям. Как только в городе станет теплее и суше, мы смоем с фасадов старую краску и шпаклевку. После этого рабочие покрасят дома в бледно-персиковый цвет — тот самый исторический оттенок. Надеюсь, что к 9 мая мы освободим улицу Советскую.

Главный вопрос, который интересует жильцов исторических домов — будут ли расстеклять их балконы и переносить сплит-системы.

— По проекту у нас идет расстекление балконов. Но вопрос до сих пор в подвешенном состоянии, — уточняет Алексей Дорофеев. — Сама балконная плита — это собственность города. Но ведь все остальное принадлежит жильцам. И если они будут против, мы не будем снимать стекла, убирать телевизионные тарелки или переносить сплит-системы. Нам предстоят непростые переговоры, в которых наш главный аргумент — домам нужно вернуть их исторический вид.

На капитальный ремонт в Волгограде отправят и знаменитый дом Павлова. Здание, признанное объектом культурного наследия, ждет полная замена крыши, водопровода, канализации, отопления, ремонт электропроводки и фасада. Проект его капремонта, подготовленный ООО «Научно-технический центр „ЮгПрофЭнерго“», прошел архитектурную и историческую экспертизу. Теперь его должен согласовать комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.