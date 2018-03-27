Ирина Шейк и Брэдли Купер отпраздновали первый день рождения дочери

21 марта дочери Ирины Шейк Брэдли Купера исполнился год. Первую серьезную дату Леи родители решили отпраздновать большой компанией в окружении семьи и друзей. Судя по трогательным фотографиям с праздника на празднике костюмированные куклы, шарики, мороженное, огоньки и много гостей. Папа именинницы нарядился в большую рыжую собаку, мама наоборот выбрала кошачий стиль, нариосовав на лице усы и нос кошечки.

Фотография: Legion-Media.ru Фотография: Legion-Media.ru Фотография: Legion-Media.ru Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер начали встречаться весной 2015 года. О беременности модели стало известно осенью 2016 года, после ее появления на ежегодном шоу Victoria' s Secret Fashion Show.