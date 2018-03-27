Девушка лишилась силиконовой груди из-за любви к морепродуктам

Малазийка Ленг Йен выступала в Сингапуре в качестве диджея, когда на нее внезапно накатил приступ ужасной боли. Как оказалось позже, причиной болевых ощущений стало то, что накануне девушка переборщила с поеданием морепродуктов, ведь за свою недельную командировку гостья страны решила попробовать все.

Позже к боли прибавилась и повышенная температура. Как только Ленг стала испытывать жар, парень отвез ее в госпиталь, где она была вынуждена принимать антибиотики. Но несмотря на прием медицинских препаратов, девушке становилось все хуже. Через некоторое время у 33-летней пациентки появились припухлости в области спины и левой груди, хотя девушка спала на животе. Специалисты сообщили семье, что в левой груди началось загноение.

Выяснилось, что у девушки появилась серьезная аллергическая реакция на морепродукты. В семье Ленг страдали аллергией, хотя и не в такой мере, мама и сестра. Но по словам самой Йен, у нее никогда не было ничего подобного. По возвращении на родину девушка поняла, что припухлости не исчезли. Также у нее появилась отдышка. ​Ленг обратилась к семейному специалисту, который посоветовал ей операцию. Он удалил гнойное образование из спины и левого импланта. Хирург уверяет, что необходимо дождаться полной реабилитации, прежде чем можно будет вставить имплант на место.