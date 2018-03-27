«Страшно, если бы вместо меня был ребенок»: в аквапарке «Лимпопо» девушка застряла в закрытой трубе

В аквапарке «Лимпопо» посетительница застряла в аттракционе «Черная дыра» — извилистой многоколенной трубе. Произошло это 25 марта, когда екатеринбурженка, ее муж и друзья приехали отдохнуть в парк.

— Это полностью закрытая труба, в которой ты едешь в темноте. Мы полезли туда вчетвером, я была третьей. Сначала застряла где-то посередине, а потом — перед самым последним крутым спуском. Там было покрытие — шершавое, похожее на коврик, отличающееся от остального. Я сначала подумала — полежу, потом меня водой вынесет, но не помогло, я услышала, что за мной уже едут, попыталась отталкиваться… Не получилось. Тогда я попробовала сгруппироваться так, чтобы удар пришелся не на голову и шею, а на поясничный отдел.

— За мной катился мой муж. Мой вес 51 килограмм при росте 168 сантиметров. Мой муж весит 91 килограмм. Меня, видимо, спасло то, что я не стала неадекватно реагировать — орать, а то бы он услышал, раскинул бы руки и ноги — и последствия для меня были бы намного хуже. Что там с ребенком могло произойти, даже представить страшно. А муж еще несколько раз переспросил инструктора, действительно ли ему можно съехать, и ему каждый раз говорили — конечно.

По словам девушки, когда они с мужем вылетели из трубы, друзья помогли ей встать, а подруге пришлось сбегать за спасателем, который изначально не обратил на инцидент никакого внимания. Потом девушку отвели в медпункт, где уже приложили лед, сделали уколы. От госпитализации девушка отказалась, но ушиб, по ее словам, продолжал болеть.

— Они мне сами позвонили и предложили в качестве компенсации билеты в аквапарк, на что я ответила, что вряд ли после того, что произошло, я туда вернусь, — отметила девушка. — Тогда мне сказали, что, если я претендую на какую-то выплату, мне нужно самой обратиться в страховую компанию. Но это их вина, что я, соблюдая все инструкции, получила травму, и их задача — чтобы мне было комфортно получить эту компенсацию.

Сейчас пострадавшая находится на больничном.

«По факту обращения гражданки был проведен первичный медицинский осмотр, ей оказана необходимая помощь, от скорой медицинской помощи отказалась, — сообщили в аквапарке. — Деятельность аквапарка застрахована, в случае вины заведения страховая компания возмещает ущерб пострадавшей стороне в полном объеме, о чем была проинформирована обратившаяся. По итогам инцидента будет проведена внутренняя проверка».