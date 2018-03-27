Ещё
87-летняя бабушка создает настоящие шедевры в обычном Paint
Далее:
Читайте также:
Ещё

87-летняя бабушка создает настоящие шедевры в обычном Paint 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Кто-то из бабушек любит проводить время в саду, некоторые увлекаются вязанием. Однако 87-летняя Гарсия Заера выбрала оригинальное увлечение, которое очень необычно среди ее друзей. Женщина рисует при помощи стандартной программы Paint.
По словам самой Гарсии, она открыла для себя эту программу после того, как дети подарили ей компьютер. И сразу мир рисунков ее поглотил. "Мой муж был болен и я должна была постоянно находиться дома и заботиться о нем. Тогда я стала рисовать в этой программе. Сперва я рисовала мелочи: дом, горы. С каждым шагом я добавляла детали и результат становился интересным. ""К сожалению, у меня нет воображения вообще. Поэтому я черпаю свое вдохновение из открыток, которые раньше присылал мне муж. Или иногда я перерисовываю понравившиеся мне рисунки. На один рисунок у меня уходит около 2 недель, учитывая то, что я очень фокусируюсь на деталях. "Раньше Заера публиковала свои шедевры в Фейсбуке, пока одна из внучек не предложила ей завести аккаунт в Инстаграме. Теперь у 87-летней художницы более 120 подписчиков, которых она постоянно радует новыми рисунками. ​"Честно говоря, я не очень понимаю, почему мои рисунки настолько привлекают внимание общественности. Я думаю, это очень простые и обыденные вещи. "
Anews: последние новости
Девушка лишилась силиконовой груди из-за любви к морепродуктам Британка страдает от конвульсий, которые останавливает только спиртное Человек под маской, или как вычислить в себе психопата
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одноклассник рассказал о травле Брежневой в школе6
У Веры Брежневой новая молодая соперница22
Почему вредно запивать еду
ЧП: что должен знать ребенок, чтобы спастись44
Блюда, которые могут храниться почти вечно3
Видео
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
04:02
Одноклассник рассказал о травле Брежневой в школе
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
04:55
ЧП: что должен знать ребенок, чтобы спастись
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение