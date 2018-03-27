87-летняя бабушка создает настоящие шедевры в обычном Paint

Кто-то из бабушек любит проводить время в саду, некоторые увлекаются вязанием. Однако 87-летняя Гарсия Заера выбрала оригинальное увлечение, которое очень необычно среди ее друзей. Женщина рисует при помощи стандартной программы Paint.

По словам самой Гарсии, она открыла для себя эту программу после того, как дети подарили ей компьютер. И сразу мир рисунков ее поглотил. "Мой муж был болен и я должна была постоянно находиться дома и заботиться о нем. Тогда я стала рисовать в этой программе. Сперва я рисовала мелочи: дом, горы. С каждым шагом я добавляла детали и результат становился интересным. ""К сожалению, у меня нет воображения вообще. Поэтому я черпаю свое вдохновение из открыток, которые раньше присылал мне муж. Или иногда я перерисовываю понравившиеся мне рисунки. На один рисунок у меня уходит около 2 недель, учитывая то, что я очень фокусируюсь на деталях. "Раньше Заера публиковала свои шедевры в Фейсбуке, пока одна из внучек не предложила ей завести аккаунт в Инстаграме. Теперь у 87-летней художницы более 120 подписчиков, которых она постоянно радует новыми рисунками. ​"Честно говоря, я не очень понимаю, почему мои рисунки настолько привлекают внимание общественности. Я думаю, это очень простые и обыденные вещи. "