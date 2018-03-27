Как повысить безопасность своей квартиры. Несколько работающих советов

Твой дом, как известно — это твоя крепость. Правда, в нашем случае чаще квартира, чем дом. Но все же что нужно делать, чтобы стены нашей крепости не дали брешь? Ответ прост: создать несколько уровней защиты, которые смогут задержать потенциальных грабителей, пока будет происходить развертывание ваших войск по защите своей крепости. Если уровень преступности растет и обстановка в районе становится хуже, то эти 9 советов по повышению безопасности квартиры помогут вам спать спокойно.

Освещение

Освещение лучше всего отпугивает преступников. Только самые отчаянные грабители будут проникать в квартиру в хорошо освещенном дворе и подъезде. Следите не только за тем, чтобы перегоревшие лампочки в подъезде и во дворе вовремя менялись, но и за освещением в квартире. Когда вы уезжаете, скажем, в отпуск либо просто оставьте где-нибудь включенным свет, либо потратьтесь на специальное устройство с таймером, которое будет создавать видимость, что в квартире кто-то есть.

Датчики движения

Их можно разместить как в квартире, так и в подъезде. С одной стороны, они экономят электричество, с другой — застанут врасплох потенциального взломщика внезапно загоревшимся светом.

Собаки

Собаки — одно из лучших средств охраны на протяжении вот уже нескольких тысяч лет. Чем больше собака, тем лучше. Эти четырехлапые системы охраны, во-первых, будут вас любить, во-вторых, инстинктивно защищать и, в-третьих, их чувства гораздо острее наших, так что о приближающейся опасности они сообщат намного раньше, чем любая сигнализация.

Засов

Закрывать дверь на замок стоит обязательно, но его эффективность не идет в сравнение с засовом (если, конечно, у вас не стоит дома дверь от банковского хранилища). Его не открыть с помощью отмычки, ножа или пластиковой карты, для это понадобятся действительно недюжие навыки взломщика. Во всяком случае, засов сможет задержать неопытных грабителей, а опытные не смогут взломать его без шума, что точно услышит ваша большая собака.

Сигнализация

Это может быть платная система, которая передает сигнал на пульт дежурному, и через 10-15 минут к вам приезжают сотрудники ЧОП. Однако сигнализация может быть и более простой — когда вы сами слышите звук сирены (который, надеемся, отпугнет незваных гостей) и принимаете меры. Но все же стоит довериться более профессиональному устройству.

Безопасность окон

Если вы живете, скажем, на 7 этаже 16-этажного дома, то можете пропустить этот пункт. Для жителей же первых и вторых этажей (либо тех квартир, чьи окна примыкают к общему балкону) окна — слабое место, о безопасности которого стоит позаботиться. Металлические ставни или решетки — вариант, пожалуй, для самых криминогенных районов. В остальных случаях можно обойтись более опрятно выглядящими рольставнями или вовсе датчиками движения и взлома, подключенными к сигнализации.

Источники звука

Куранты, звоночки, колокольчики и другие источники звука можно прикрепить ко входной двери изнутри, чтобы слышать, когда кто-то ее открывает. Это, возможно, будет раздражать во время выходных или праздников, когда приходит много гостей, но все эти звенящие погремушки могут сослужить хорошую службу посреди ночи.

Познакомьтесь с соседями

Там, где есть сформированное комьюнити жителей, вероятность ограбления снижается на порядок. Познакомьтесь с соседями по площадке, а еще лучше с теми, кто сверху и снизу, обменяйтесь телефонами, и вы получите дополнительную систему наблюдения, особенно когда вас нет дома. Наблюдательность одиноких бабушек и вовсе не знает границ.

Ничего не делайте

Самый простой для выполнения совет. Не нужно чинить скрипящие доски на полу или смазывать дверные петли. Если вы знаете, что пол в прихожей скрипит, то не трогайте его, ночью он может стать хорошим источником информации.